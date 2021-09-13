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Експертка развенчала мифы об уходе за волосами

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Експертка развенчала мифы об уходе за волосами
Выпадение волос связано с внутренними процессами в организме и частое расчесывание на это не влияет. Фото: pixabay

Об уходе за волосами существует много мифов, в которые надо перестать верить.

Иначе это может навредить здоровому и красивому виду шевелюры, пишет бьюти-блогер Екатерина Коцемир в Instagram.

Самые распространенные мифы об уходе за волосами:

1. Если вырвать седой волосок, на его месте вырастет три новых

На самом деле там вырастет такой же один седой волосок. Увеличение седых волос не связано с вырыванием.

2. Волосы нужно мыть как можно реже

Их надо мыть тогда, когда необходимо и это зависит от типа кожи, от того, как быстро волосы пачкаются.

3. Частое расчесывание может спровоцировать выпадение волос

Выпадение волос связано с внутренними процессами в организме и частое расчесывание на это не влияет.

4. Силиконы вредны, так как волосы под ними перестает "дышать"

Волосы - это мертвая материя, они не могут "дышать". Силиконы не вредят волосам, но вредит чрезмерное использование масок с большим содержанием силиконов. Этому поможет шампунь глубокой очистки.

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5. Все шампуни одинаковы, можно выбирать любой

Это средство нужно выбирать индивидуально по типу кожи. Не все шампуни одинаковы и не все полезны.

Густые и пышные волосы - причина того, чтобы делать из них различные прически. С такими кудрями можно повторить наиболее востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд.

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