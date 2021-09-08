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среда, 08 сентября 2021 14:21

Какие укладки делать осенью - примеры от стилиста
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Челка-шторка - если хочется чего-то новенького, но делать стрижку как-то страшно
Фото: instagram.com/faila_spb
Небрежные волны достигаются как с помощью специальной плойки, так и с помощью обычного "утюжка" для волос - главное привыкнуть.
Укладка в стиле Фары Фоссет - здесь помогут круглые щипцы для завивки волос с большим диаметром.
Гладкая укладка с прямым пробором - вечная классика, если волосы в хорошем состоянии, лучшей прически и не придумаешь
Классическая коса в этом сезоне собирается также еще и в хвост - значит стильно и необычно.

Густые и пышные волосы - причина того, чтобы делать из них различные прически.

С такими кудрями можно повторить наиболее востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд, рассказала стилист Фаила Кадырова в Instagram.

Она также подчеркнула, на какие тренды стоит ориентироваться этой осенью.

В сезоне моден эффект влажных волос. Это эхо из 1990-х, но осенью 2021 года снова актуален.

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Также модными являются: классическая коса, небрежные волны, челка-шторка, укладка в стиле Фары Фоссет, гладкая укладка с прямым пробором.

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, можно надевать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания. И могут хорошо дополнить образ модниц. Наиболее популярны они осенью, когда идут проливные дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас в тренде.

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08
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