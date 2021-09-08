Какие укладки делать осенью - примеры от стилиста

Фото: instagram.com/faila_spb

Густые и пышные волосы - причина того, чтобы делать из них различные прически.

С такими кудрями можно повторить наиболее востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд, рассказала стилист Фаила Кадырова в Instagram.

Она также подчеркнула, на какие тренды стоит ориентироваться этой осенью.

В сезоне моден эффект влажных волос. Это эхо из 1990-х, но осенью 2021 года снова актуален.

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Также модными являются: классическая коса, небрежные волны, челка-шторка, укладка в стиле Фары Фоссет, гладкая укладка с прямым пробором.

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, можно надевать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания. И могут хорошо дополнить образ модниц. Наиболее популярны они осенью, когда идут проливные дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас в тренде.