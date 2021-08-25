Резиновые сапоги для дождливой погоды - как носить такую обувь

Фото: pinterest.com

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, можно надевать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания.

Они могут хорошо дополнить образ модниц, пишет "Уніан".

Наиболее популярны они осенью, когда идут проливные дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, потому что они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас в тренде.

Резиновые сапоги можно носить как с повседневными вещами, так и спортивными. Например, надеть спортивный костюм оверсайз и дополнить его такой обувью.

Чтобы образ получился романтическим, можно надеть резиновые сапоги и с платьем. Завершить образ стоит удлиненным пальто свободного кроя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета

Важное правило - к резиновым сапогам не следует надевать приталенные вещи.

На осень надо иметь в гардеробе практические вещи, с которыми будет легко создать образ. В этом сезоне стоит запастись водолазкой. Эта вещь актуальна уже несколько лет. Те, кому она подходит, в выигрышном положении.