Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе

На осень надо иметь в гардеробе практические вещи, с которыми будет легко создать образ.
В этом сезоне стоит запасти водолазкой, рассказала стилист Анастасия Парфенова в Instagram.
Эта вещь актуальная уже несколько лет. Те, кому она подходит, в выигрышном положении.
Ее надо одеть первым слоем под пиджак или рубашку, и образ автоматически становится модным.
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В этом сезоне модным является жокейский и английский стиль. Одежда типа 1970-х также стильна. Водолазка подходит ко всем ним.
Скоро осень, а значит новый модный сезон и тренды. Один из модных акцентов сезона - яркие помады. На смену сексуальным стрелкам cat eye придут чуть более деликатные и аккуратные - kitten eye. Их советуют рисовать жидкой подводкой или любимым карандашом.
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