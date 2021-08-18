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среда, 18 августа 2021 15:40

Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
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Водолазку можно одеть под куртку, или пиджак оверсайз
Фото: instagram.com/anastasia___parfenova
С жакетами, пальто, тренчами водолазка выглядеть интересно
С различными джинсами, а также с брюками и с юбками можно надеть водолазку

На осень надо иметь в гардеробе практические вещи, с которыми будет легко создать образ.

В этом сезоне стоит запасти водолазкой, рассказала стилист Анастасия Парфенова в Instagram.

Эта вещь актуальная уже несколько лет. Те, кому она подходит, в выигрышном положении.

Ее надо одеть первым слоем под пиджак или рубашку, и образ автоматически становится модным.

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В этом сезоне модным является жокейский и английский стиль. Одежда типа 1970-х также стильна. Водолазка подходит ко всем ним.

Скоро осень, а значит новый модный сезон и тренды. Один из модных акцентов сезона - яркие помады. На смену сексуальным стрелкам cat eye придут чуть более деликатные и аккуратные - kitten eye. Их советуют рисовать жидкой подводкой или любимым карандашом.

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