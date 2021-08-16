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понедельник, 16 августа 2021 18:00

Назвали основные модные тренды будущей осени
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Натуральные брови будут в тренде осенью
Фото: www.instagram.com/karliekloss
Выразительные ресницы создадут эффектный образ
kitten eye более аккуратные и нежные
Яркие помады привлекают внимание
С графическими стрелками можно пофантазировать вволю

Скоро осень, а значит новый модный сезон и тренды.

Один из модных акцентов сезона - яркие помады, пишет Cosmopolitan.

На смену сексуальным стрелкам cat eye придут чуть более деликатные и аккуратные - kitten eye. Их советуют рисовать жидкой подводкой или любимым карандашом.

Графические стрелки можно делать с привлечением фантазии на любой вкус.

Выразительные ресницы - еще один тренд сезона. Черные, длинные объемные, словно кукольные ресницы будут привлекать внимание.

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Главный ориентир осени - максимум естественности. Поэтому о натуральных бровях стоит позаботиться уже сейчас, чтобы они выглядели густыми и ухоженными.

Длинные ухоженные волосы - это всегда тренд, и в его обладательниц нет нужды стричься, чтобы выглядеть модно. Но если есть неудержимое желание, то можно начать с каре. В тренде разная длина этой яркой прически. Также в топах каре с челкой.

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