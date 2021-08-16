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понедельник, 16 августа 2021 15:43

Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
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Каре во всех его вариациях будет выглядеть стильно
Фото: instagram.com/ratandboa
Вариант смелой стрижки
Вьющиеся волосы выглядят особенно мило
Длинные волосы постоянно в моде
Короткие стрижки выделяют шею

Модная стрижка может полностью изменить целый образ.

Самые популярные прически в этом сезоне показала стилист Самаль Сан в Instagram.

Среди самых модных - челка, она добавляет разнообразия.

Кудряшки - модная прическа сезона, их можно сделать самостоятельно.

Длинные ухоженные волосы - это всегда тренд, и в его обладательниц нет нужды стричься, чтобы выглядеть модно.

Но если есть неудержимое желание, то можно начать с каре. В тренде разная длина этой яркой прически. Также в топах каре с челкой.

Короткие стрижки подчеркнут красоту шеи и сделают свою обладательницу по-мальчишески трогательной.

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Пикси с челкой или без полностью изменит образ.

Чтобы фотосессия получилась красивой, целостный образ и одежда имеют значимость. Если подобрать неправильно, то фигура может показаться гладкой, а то и испортить всю фотографию. Например, пиджак стоит одевать и застегивать, а не набрасывать на плечи, потому что так вещь полнит.

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