Никакого оверсайза и прямого покроя: как выглядеть стройнее на фото

Очень полнить на фото могут оверсайз и прямой крой. Фото: pixabay

Чтобы фотосессия получилась красивой, целостный образ и одежда играют важную роль.

Если подобрать неправильно, то фигура может казаться полной, а то и испортить всю фотографию, рассказала стилист Лайма Рыльская в Instagram.

Она поделилась основными правилами, как выглядеть красиво в объективе.

Например, пиджак стоит надевать и застегивать, а не набрасывать на плечи, потому что так вещь полнит. Не надевать топ / второй слой, сливающийся по цвету с волосами - портретная зона и лицо превращаются в пятно. Следует выбрать свои оттенки базовых цветов.

Полнить на фото могут оверсайз и прямой крой. Одежда повторяет силуэт, но не обтягивает его, потому одеждой надо "нарисовать" силуэт, а не скрыть его. Спущенное плечо и рукав-реглан делают силуэт расплывчатым, создают ощущение неряшливости. Втачной рукав и небольшие подплечники делают силуэт более собранным, а образ - статусным и экспертным.

На два размера увеличивает человека силуэт кокон, овал, яйцеобразный, прямоугольные приталенные силуэты, вертикальные линии, V-образный вырез. Надо формировать, а не драпировать тело, даже если большой размер одежды.

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Принт в мелкую клетку рябит в кадре. Если зубы и белки глаз не идеально белые, снежно-белая рубашка это подчеркнет и сделает их еще темнее. Наилучший белый - это оттенок слоновой кости. Большие акцентные украшения делают образ выразительным и запоминающимся.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился модными советами. Он назвал первые признаки того, когда старую вещь следует выбросить. Во-первых, дизайнер посоветовал обратить внимание на силуэт и фасон.