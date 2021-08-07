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суббота, 07 августа 2021 23:46

Андре Тан рассказал, когда старую вещь следует выбросить

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Андре Тан рассказал, когда старую вещь следует выбросить
Андре Тан дал модные советы. ФОТО: instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан поделился модными советами со своими подписчиков в Instagram. Он назвал первые признаки того, когда старую вещь следует выбросить.

Во-первых, дизайнер посоветовал обратить внимание на силуэт и фасон.

"Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не красит. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в один-два сантиметра. Это придаст образу легкости. Как минимум сочетайте прилегающий силуэт с оверсайз", - отметил Андре Тан.

"Мода циклична и возвращается как в одежде, так и в обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. В современных вещей в винтажном стиле крой совсем другой", - добавил дизайнер. .

Модельер также посоветовал внимательно выбирать ткани.

"Слишком тонкая ткань - будь то хлопок или трикотаж - способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и нижнее белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей".

Не надо покупать вещи с лишним декором, подчеркнул он.

"Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. Мой совет: чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь".

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Не менее важны длина изделия и посадка, считает дизайнер.

"Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти - признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать к длине выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя - более актуальными станут варианты длины миди или макси ".

Главная рекомендация дизайнера - обращать внимание на детали и развивать вкус.

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды - Andre TAN Kids осень-зима 21/22. Она отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей.

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