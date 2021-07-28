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среда, 28 июля 2021 13:27

Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
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Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Фото: Фото предоставлено пресс службой Андре Тана
Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий
Среди «фишек» одежды Andre TAN Kids - любимые фразы тинейджеров
Среди «фишек» одежды Andre TAN Kids - любимые фразы тинейджеров
Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды - Andre TAN Kids осень-зима 21/22. Она отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей.

В новой коллекции соблюдены тренды на oversize и unisex - это выглядит модно и понравится школьнику. Среди вещей - рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузки, свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из них можно легко собрать стильный школьный образ.

Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий. Среди "фишек" одежды Andre TAN Kids - любимые фразы тинейджеров, оригинальные надписи, похожие на временные татуировки. А еще принт-комикс, изображение кота Поролона, который давно стал узнаваемым мемом.

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Модный бренд Andre TAN Kids совместно с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES дополнили новую коллекцию рюкзаками для подростков. В капсульную коллекцию вошли современные сумки и рюкзаки - пять моделей черного и бежевого цветов. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие надписи на полях школьных тетрадей.

Новая школьная коллекция будет представлена ​​в мультибрендовых бутиках Andre TAN и магазинах Andre TAN Kids по всей Украине в начале августа.

Лавандовый цвет станет самым трендовым осенью 2021 года. Он необычайно изящный, а модельеры именно с ним создают новые осенние коллекции, рассказала стилист Зоя Панина в Instagram. В дождливую осень и холодную зиму теплые свитера и кардиганы такого цвета станут идеальным дополнением образа.

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