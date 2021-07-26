Готовимся к осени: какой цвет будет самим модным в сезоне

Фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_/

Лавандовый цвет станет самым трендовым осенью 2021 года.

Он необычайно изящный, а модельеры именно с ним создают новые осенние коллекции, рассказала стилист Зоя Панина в Instagram.

В дождливую осень и холодную зиму теплые свитера и кардиганы такого цвета станут идеальным дополнением образа.

Нежный лавандовый идеально сочетается с ярким оранжевым, черным, белым и желтым. Его можно носить и с разными оттенками зеленого, с цветом фуксии и светло-синим.

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В сезоне осень-зима 2021 года также будет популярен темно-синий, коричневый, ультрафиолет, серый и золотой.

Несмотря на цикличность моды, есть такие принты, которые остаются актуальными много сезонов подряд. Один из них - это гинкго, где цветные полоски пересекаются на белом фоне. Такой узор делает образ легким и романтичным. Платья, блузы, шорты и брюки из хлопка или льна с этим рисунком всегда выглядят красиво.