 
Ексклюзивы
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 117
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 315
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 945
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 198
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 387
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 405
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1188
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 891
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
4
4
5
6
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 117
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 945
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 549
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 14:07

Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
3

  Комментировать

Принт - это то, что может держаться в моде несколько сезонов
Фото: cosmo.com.ua
Горошек всегда актуален и красиво выглядит на все случаи жизни.
Полоска разбавляет образ

Несмотря на цикличность моды, есть такие принты, которые остаются актуальными много сезонов подряд.

Один из них - это гинкго, где цветные полоски пересекаются на белом фоне, пишет Cosmopolitan.

Такой узор делает образ легким и романтичным. Платья, блузы, шорты и брюки из хлопка или льна с этим рисунком всегда выглядят красиво.

Принт горошек в первую очередь ассоциируется с летом и хорошим настроением. Его основное преимущество - разновидности. Можно выбрать черно-белые варианты, цветные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне

Полоска - это принт, который считают базовым в гардеробе целый год. Летом вещей с таким принтом лучше иметь несколько. Платья, шорты и другая светлая одежда в тонкую полоску выглядит свежо, стильно и гармонично дополняет любые повседневные образы.

Лето - лучшее время, чтобы носить топы. В этом сезоне их одевают с брюками, юбками в пол, велосипедками. Этот элемент гардероба можно сделать и самостоятельно. Можно со старой майки или футболки отрезать ткань на нужную длину. Топом может служить и верх от купальника. Еще есть вариант завязать кардиган спереди на узел, и топ будет коротким.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 20412
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7155
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 4473
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4455
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4086
Мода
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
4
 Просмотров: 180
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
4
 Просмотров: 1575
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
5
 Просмотров: 702
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
6
 Просмотров: 2916
Глое Кардашьян изгибалась в ярких бикини
Глое Кардашьян изгибалась в ярких бикини
6
 Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
Меня называют то зеленобобик, то порохобот - Сенцов рассказал о фанатах Порошенко и Зеленского
Голосов: 1011
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть