Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд

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Несмотря на цикличность моды, есть такие принты, которые остаются актуальными много сезонов подряд.

Один из них - это гинкго, где цветные полоски пересекаются на белом фоне, пишет Cosmopolitan.

Такой узор делает образ легким и романтичным. Платья, блузы, шорты и брюки из хлопка или льна с этим рисунком всегда выглядят красиво.

Принт горошек в первую очередь ассоциируется с летом и хорошим настроением. Его основное преимущество - разновидности. Можно выбрать черно-белые варианты, цветные.

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Полоска - это принт, который считают базовым в гардеробе целый год. Летом вещей с таким принтом лучше иметь несколько. Платья, шорты и другая светлая одежда в тонкую полоску выглядит свежо, стильно и гармонично дополняет любые повседневные образы.

Лето - лучшее время, чтобы носить топы. В этом сезоне их одевают с брюками, юбками в пол, велосипедками. Этот элемент гардероба можно сделать и самостоятельно. Можно со старой майки или футболки отрезать ткань на нужную длину. Топом может служить и верх от купальника. Еще есть вариант завязать кардиган спереди на узел, и топ будет коротким.