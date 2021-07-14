Топы стали хитом летних образов: как и с чем их носить

Фото: instagram.com/infashionyou

Лето - лучшее время, чтобы носить топы. В этом сезоне их одевают с брюками, юбками в пол, велосипедками.

Этот элемент гардероба можно сделать и самостоятельно, рассказала стилист Наталья Инфешн в Instagram.

Можно со старой майки или футболки отрезать ткань на нужную длину. Как топ может выглядеть и верх от купальника. Еще есть вариант завязать кардиган спереди на узел, и топ будет коротким.

Топ можно надевать под пиджак - это одна из разновидностей модного образа.

С юбкой хорошо будет выглядеть топ-имитация, то есть повязанные на груди платок или шарф.

Топ с шортами и короткими юбками - откровенный вариант для прогулки с друзьями или на пляж.

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Топ с джинсами и велосипедками, сверху - пиджак-оверсайз, трендовый образ лета 2021.

Лето подходит к экватору, а сильная жара заставляет раздеваться буквально до купальников. Для знаменитых красавиц это еще один повод похвастаться прелестями в стильных бикини. Американская реалити-дива и модель 40-летняя Ким Кардашьян запостила фотографию с отдыха на лоне природы. На фото она предстала в раздельном купальнике бирюзового цвета и бейсболке.