Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета

Фото: instagram.com/kimkardashian

Лето подходит к экватору, а сильная жара заставляет раздеваться буквально до купальников. Для знаменитых красавиц это еще один повод похвастаться прелестями в стильных бикини.

Какими фотографиями в купальниках делятся звезды в Instagram, читайте в материале Gazeta.ua

Американская реалити-дива и модель 40-летняя Ким Кардашьян запостила фотографию с отдыха на лоне природы. На фото она предстала в раздельном купальнике бирюзового цвета и бейсболке.

Фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, позировала в черном купальнике интересного фасона с вырезами на животе и ниже груди.

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер загорала в крошечном синем бикини, демонстрируя свои татуировки.

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Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников в очень откровенном сплошном купальнике, подчеркивающем ее пышные прелести.

Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиков снимком, на котором позирует в раздельном купальнике вблизи кактусов.

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик появилась в сплошном купальнике с леопардовым принтом и слишком глубоким декольте.

Украинская фитнес-модель и телеведущая 42-летняя также показалась в купальнике с леопардовым принтом, но другого фасона.

Массивные и минималистичные цепи, чокеры будут выглядеть стильно в сочетании с современными моделями купальников. Важную роль играют и интересные серьги, кольца, инфантильные браслеты на руку или ногу. Аксессуары нужны не только для образов, в которых вы можете прогуляться по городу. Интересные детали могут превратить расслабленный образ на пляже в соблазнительный и стильный аутфит, который будет интересно смотреться на будущих фотографиях.