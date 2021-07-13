 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 324
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 702
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5211
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 387
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 909
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 621
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6129
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4087
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 693
Фото
Все фото
7
10
6
6
7
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; в бикини сексуально изгибалась на яхте
"Мисс Украина Вселенная" в бикини сексуально изгибалась на яхте
Американская фитнес-модель взволновала фанатов фотографиями в бикини
Американская фитнес-модель взволновала фанатов фотографиями в бикини
Видео
Все видео
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Интервью
1/5
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
Просмотров: 198
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 855
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 990
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1485
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1521
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 13:19

Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7

  Комментировать

Ким Кардашьян отдыхала на лоне природы
Фото: instagram.com/kimkardashian
Хоуп Билл позировала в черном купальнике интересного фасона
Румер Уиллис загорала в крошечном синем бикини
Деми Роуз надела очень откровенный купальник
Алессандра Амбросио позирует в раздельном купальнике вблизи кактусов

Лето подходит к экватору, а сильная жара заставляет раздеваться буквально до купальников. Для знаменитых красавиц это еще один повод похвастаться прелестями в стильных бикини.

Какими фотографиями в купальниках делятся звезды в Instagram, читайте в материале Gazeta.ua

Американская реалити-дива и модель 40-летняя Ким Кардашьян запостила фотографию с отдыха на лоне природы. На фото она предстала в раздельном купальнике бирюзового цвета и бейсболке.

Фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, позировала в черном купальнике интересного фасона с вырезами на животе и ниже груди.

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер загорала в крошечном синем бикини, демонстрируя свои татуировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников в очень откровенном сплошном купальнике, подчеркивающем ее пышные прелести.

Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиков снимком, на котором позирует в раздельном купальнике вблизи кактусов.

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик появилась в сплошном купальнике с леопардовым принтом и слишком глубоким декольте.

Украинская фитнес-модель и телеведущая 42-летняя также показалась в купальнике с леопардовым принтом, но другого фасона.

Массивные и минималистичные цепи, чокеры будут выглядеть стильно в сочетании с современными моделями купальников. Важную роль играют и интересные серьги, кольца, инфантильные браслеты на руку или ногу. Аксессуары нужны не только для образов, в которых вы можете прогуляться по городу. Интересные детали могут превратить расслабленный образ на пляже в соблазнительный и стильный аутфит, который будет интересно смотреться на будущих фотографиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

В Киеве установили запрещенный флаг

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 17604
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6741
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5202
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 5058
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 4779
Знаменитости
Белла Хадид появилась в авангардном образе на Каннском кинофестивале
Белла Хадид появилась в авангардном образе на Каннском кинофестивале Просмотров: 297
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
10
 Просмотров: 1431
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
6
 Просмотров: 1656
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
 Просмотров: 1575
Кто на свете всех милее: какими изысканными образами поражают знаменитые красавицы
Кто на свете всех милее: какими изысканными образами поражают знаменитые красавицы
6
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
39
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 43286
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть