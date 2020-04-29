Перенос плановых операций из-за пандемии приведет к перенагрузке клиник осенью - СМИ

Прекращение плановых госпитализаций приведет к резкому росту операций после карантина. Фото: Радио ТРЕК

В Украине приказом МОЗ №698 от 23.03.2020 учреждениям здравоохранения приказано временно прекратить плановые госпитализации, сделать акцент на телемедицине. Исключение - для срочных и неотложных плановых операций, для помощи роженицам и онкобольным, а также для оказания паллиативной медицинской помощи в стационаре. К чему приведет такое решение?

Об этом пишут журналисты в статье издания "Урядовий кур'єр".

"Что теоретически означает такой мораторий на месяц-два? Логично, что это приведет к резкому росту операций после карантина и повышения загрузки на хирургов. Ежегодно в Украине в стационаре делают примерно 2 миллиона операций, то есть в среднем около 170 тыс. в месяц. В стране 270 тыс. больничных мест. В среднем пациенты проводят в стационаре неделю-две. Мощности клиник не позволят существенно увеличить количество пациентов", - отмечают авторы статьи.

По их мнению, следует учитывать, что госпитализации марта - мая придется переносить на лето. Но, согласно выводам ученых США, жара повышает риски развития инфекционных осложнений у прооперированных больных почти на 30%. "Общепринятое мнение, что к хирургу надо идти осенью. Нетрудно представить, что нас ждет в сентябре", - пишут авторы материала.

В статье также отмечается, что Американская ассоциация больниц еще в середине марта призвала сохранить баланс между требованиями к приему больных с подозрением на коронавирус и предоставлением жизненно важных медицинских услуг пациентам с другими диагнозами. К ней присоединились различные объединения анестезиологов и медсестер, профильные учебные учреждения. В итоге центры государственной медицинской помощи смягчили требования к предоставлению медуслуг, не связанных с СOVID-19, в регионах со стабильной ситуацией с этим вирусом.

"Почему бы в Украине не проанализировать ситуацию с распространением коронавируса и не смягчить запрет на плановые госпитализации в благополучных районах? Граждане имеют право на медицинскую помощь в соответствии с Конституцией, а его ограничили для борьбы с пандемией", - резюмируют журналисты в статье "Откладывать нельзя – резать".