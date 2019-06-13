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От мочек ушей до формы пальцев: назвали неожиданные признаки болезней сердца и сосудов

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От мочек ушей до формы пальцев: назвали неожиданные признаки болезней сердца и сосудов
Пальцы в форме барабанных палочек являются одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. ФОТО: docplayer.gr

Часто люди узнают о наличии у себя сердечно-сосудистого заболевания уже на больничной койке. Все потому, что не замечают симптомы или умышленно их игнорируют.

Перечень нестандартных признаков сердечно-сосудистых заболеваний подало издание The Conversation.

1. Морщинистые мочки уха. Диагональные морщины на мочке могут указывать на атеросклероз. Такую ​​особенность имеют также люди с нарушенным кровоснабжением головного мозга.

2. Жировики на веках, локтях, коленях или ягодицах. Часто встречаются у людей с устойчиво повышенным уровнем холестерина. Это вещество способно оседать на стенках сосудов, питающих сердце.

3. Пальцы в форме барабанных палочек. Такой симптом возникает, когда сердце в течение длительного времени плохо перекачивает кровь. В этих условиях она не доходит до кончиков пальцев. Тогда они начинают расширяться и утолщаться — так клетки пытаются компенсировать недостаток кислорода, которым должна их насыщать кровь.

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4. Белый круг вокруг радужной оболочки глаза. Указывает на высокий уровень холестерина, что является предпосылкой к развитию ишемической болезни сердца.

5. Воспаление десен и выпадение зубов. Когда микробы попадают в щели между десной и поверхностью зуба, развивается воспалительный процесс. Если его не лечить, воспаление будет прогрессировать. Тогда микробы смогут попасть в кровоток и вызвать воспалительный процесс в кровеносных сосудах.

6. Синюшные губы. Такой симптом может указывать на то, что сердце плохо перекачивает кровь.

Любые симптомы, возникающие при малейшем физической нагрузке и исчезают в состоянии покоя, могут указывать на болезнь сердца. Особенно внимательными следует быть людям, которые ведут сидячий образ жизни, курят, имеют высокий холестерин, гипертонию, диабет, избыточный вес или родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

theconversation.com
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