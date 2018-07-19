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четверг, 19 июля 2018 18:05

Назвали страшную болезнь, которая поражает преимущественно стройных женщин

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Назвали страшную болезнь, которая поражает преимущественно стройных женщин
Погоня за вымышленным идеалом может дорого стоить. ФОТО: practo.com

Худые люди более беззащитны перед раком. К такому выводу пришли ученые благодаря масштабному исследованию, к участию в котором они привлекли более чем 750 000 женщин.

Результаты научного наблюдения показали, что риск возникновения у худых рака молочной железы в четыре раза выше, чем у тех, чей вес соответствует норме либо превышает ее. Это касается женщин в возрасте от 18 до 54 лет. Пишет известное британское издание TheSun.

Выяснить, есть ли реальная угроза, женщина может вычислив свой индекс массы тела — показатель соотношения веса и роста. Чтобы сделать это, необходимо поделить килограммы на сантиметры. Если результат окажется ниже нормы, это будет свидетельствовать о дефиците массы тела и подтвердит наличие угрозы. По словам ученых, снизить риск можно набрав нормальный вес. Так, если индекс массы тела увеличится на 5 отметок, угроза станет меньше в четыре раза.

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Ученые также отметили, что для женщин старшего возраста фактором повышенного риска возникновения рака груди выступает не худоба, а лишние килограммы. Как предполагают ученые, связано это с тем, что жировые клетки способны вырабатывать женские гормоны, избыток которых в организме способствует зарождению опухоли.

Ранее сообщили, что открыли новый способ диагностики рака. Эта методика позволяет выявить злокачественные клетки на ранних стадиях развития, что дает возможность вовремя начать лечение и тем самым получить больше шансов на победу над болезнью.

thesun.co.uk
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Дата
19
июля

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