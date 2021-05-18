Назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет

Автор: glavcom.ua Пережаренная пища увеличивает риск заболевания раком - говорят ученые

По мнению диетолога Марии Малышевой, после 30 лет людям стоит отказаться от ряда продуктов, чтобы сохранить здоровье.

Малышева напомнила, что после 30-35 лет метаболизм у людей замедляется, выработка коллагена снижается. Это возраст, в котором возрастает риск развития язвы желудка, гипертонии, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому свой рацион стоит пересмотреть, советует специалист. В первую очередь она рекомендует отказаться от всего жареного и отмечает, что любое блюдо, приготовленное путем жарки на масле, вредно, будь то мясо или овощи.

Обезжиренных молочных продуктов тоже стоит избегать, хотя они очень популярны у худеющих. Дело в том, что жир в них заменяют большим количеством сахара, подсластителями, различными вредными добавками.

Особенно много вредных веществ содержится в сладкой газировке, предупреждает диетолог. Основными рисками, которые связаны с этим напитком, являются онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет,остеопороз,болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Также после 30 лет диетолог рекомендует воздержаться от чипсов и продуктов, содержащих натрий, особенно это касается колбасных изделий и вообще продуктов из обработанного мяса.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании ранее назвала возможные признаки рака желудка, связанные с едой. Так, не стоит оставлять без внимания чувство слишком быстрого насыщения. Вздутие живота и трудности при глотании также находятся в списке предупреждающих знаков. К другим симптомам рака желудка могут относиться несварение желудка, частая отрыжка, тошнота, боль в животе, рвота, в которой появляется кровь.

Хотя большинство людей считают одуванчик не более, чем майским цветком или надоедливым сорняком, это растение уже давно используется в фитотерапии и способно улучшить здоровье во многих отношениях. Одуванчик полностью от корня до цветков является съедобным и очень полезным, пока он цветет. А когда созревает, теряет некоторые полезные свойства. На вкус одуванчик горьковатый и немного напоминает цикорий. Зелень одуванчика можно есть приготовленной или сырой, она может стать вашим источником витаминов A, C, K, Е, некоторых витаминов группы В, нескольких минералов, железа, кальция и магния.