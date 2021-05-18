Назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 396
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 657
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 117
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1971
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 522
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 522
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 216
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1359
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 549
Фото
Все фото
3
5
7
6
3
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Просмотров: 270
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 207
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 207
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 261
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 594
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 162
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 20:51

Назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет

  Комментировать
Автор: glavcom.ua
  Пережаренная пища увеличивает риск заболевания раком - говорят ученые
Пережаренная пища увеличивает риск заболевания раком - говорят ученые

По мнению диетолога Марии Малышевой, после 30 лет людям стоит отказаться от ряда продуктов, чтобы сохранить здоровье.

Малышева напомнила, что после 30-35 лет метаболизм у людей замедляется, выработка коллагена снижается. Это возраст, в котором возрастает риск развития язвы желудка, гипертонии, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому свой рацион стоит пересмотреть, советует специалист. В первую очередь она рекомендует отказаться от всего жареного и отмечает, что любое блюдо, приготовленное путем жарки на масле, вредно, будь то мясо или овощи.

Обезжиренных молочных продуктов тоже стоит избегать, хотя они очень популярны у худеющих. Дело в том, что жир в них заменяют большим количеством сахара, подсластителями, различными вредными добавками.

Особенно много вредных веществ содержится в сладкой газировке, предупреждает диетолог. Основными рисками, которые связаны с этим напитком, являются онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет,остеопороз,болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Также после 30 лет диетолог рекомендует воздержаться от чипсов и продуктов, содержащих натрий, особенно это касается колбасных изделий и вообще продуктов из обработанного мяса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому нельзя есть шпинат

Национальная служба здравоохранения Великобритании ранее назвала возможные признаки рака желудка, связанные с едой. Так, не стоит оставлять без внимания чувство слишком быстрого насыщения. Вздутие живота и трудности при глотании также находятся в списке предупреждающих знаков. К другим симптомам рака желудка могут относиться несварение желудка, частая отрыжка, тошнота, боль в животе, рвота, в которой появляется кровь.

Хотя большинство людей считают одуванчик не более, чем майским цветком или надоедливым сорняком, это растение уже давно используется в фитотерапии и способно улучшить здоровье во многих отношениях.

Одуванчик полностью от корня до цветков является съедобным и очень полезным, пока он цветет. А когда созревает, теряет некоторые полезные свойства. На вкус одуванчик горьковатый и немного напоминает цикорий.

Зелень одуванчика можно есть приготовленной или сырой, она может стать вашим источником витаминов A, C, K, Е, некоторых витаминов группы В, нескольких минералов, железа, кальция и магния.

newsyou.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 18702
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 13392
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 10296
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 8424
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7848
Здоровье
Безопасно ли делать прививку Pfizer после первой дозы AstraZeneca - результаты исследования
Безопасно ли делать прививку Pfizer после первой дозы AstraZeneca - результаты исследования Просмотров: 270
В Украине катастрофически не хватает вакцины от Covid-19
В Украине катастрофически не хватает вакцины от Covid-19
 Просмотров: 117
Кому нельзя есть шпинат
Кому нельзя есть шпинат Просмотров: 288
Кошки снижают стресс и продлевают жизнь
Кошки снижают стресс и продлевают жизнь Просмотров: 216
Универсальный врач: рассказали о пользе одуванчика
Универсальный врач: рассказали о пользе одуванчика Просмотров: 666
Больше всего комментируют
6
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
Создали пулемет
Голосов: 1152
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть