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вторник, 18 мая 2021 12:45

Универсальный врач: рассказали о пользе одуванчика

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Автор: agroday.com.ua
  Корень одуванчика может быть многообещающим противораковым средством
Корень одуванчика может быть многообещающим противораковым средством

Хотя большинство людей считают одуванчик не более, чем майским цветком или надоедливым сорняком, это растение уже давно используется в фитотерапии и способно улучшить здоровье во многих отношениях.

Одуванчик полностью от корня до цветков является съедобным и очень полезным пока он цветет, а когда созревает, теряет некоторые полезные свойства. На вкус одуванчик горьковатый и немного напоминает цикорий.

Зелень одуванчика можно есть приготовленной или сырой, она может стать вашим источником витаминов A, C, K, Е, некоторых витаминов группы В, нескольких минералов, железа, кальция и магния.

Корень одуванчика часто сушат и употребляют в виде чая, но его также можно есть целым. В традиционной китайской и индийской медицине корень одуванчика давно используется для лечения заболеваний желудка и печени. Сегодня травники считают, что он может помочь в лечении многих болезней, включая угри, экзему, высокий уровень холестерина, изжогу, желудочно-кишечные расстройства, диабет и даже рак.

В чем польза одуванчиков

Мочегонный эффект
Диуретики, мочегонные препараты, обычно используемые для лечения высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, заболеваний печени и некоторых типов заболеваний почек. Некоторые ученые считают, что благодаря мочегонным свойствам одуванчиков, их тоже можно применять для лечения подобных заболеваний, включая лечение преддиабетического состояний, предменструального вздутия живота и задержки воды.

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что однократная доза экстракта одуванчика увеличивала частоту мочеиспускания, но не увеличивала ее объем.

Лечение и защита кожи
В народной медицине сушеный корень одуванчика часто измельчают в пасту и смешивают с водой для создания успокаивающей маски при кожных заболеваниях, таких как прыщи, экзема, псориаз, сыпь и фурункулы.

Хотя существует мало доказательств того, что одуванчик может лечить эти состояния лучше или быстрее, чем время, она все же имеет легкий противовоспалительный эффект, при котором кожа если и не лечится, то по крайней мере успокаивается.

Исследование, проведенное в 2015 году в Канаде, показало, что экстракт одуванчика способен блокировать вредное ультрафиолетовое излучение B (UVB) при нанесении на кожу, защищая ее от солнечных лучей и снижая риск рака кожи.

Но стоит быть осторожными, ведь иногда одуванчик вызывает контактный дерматит, особенно у детей.

Контроль уровня сахара в крови и противодиабетические свойства
Благодаря инулину в составе, одуванчики поддерживают рост здоровых бактерий в желудочно-кишечном тракте и помогают бороться с диабетом.

Исследования в пробирках и на животных показывают, что цикориевая и хлорогеновая кислоты в этом растении могут улучшать секрецию инсулина поджелудочной железой, одновременно улучшая всасывание глюкозы (сахара) в мышечную ткань. Этот процесс приводит к повышению чувствительности к инсулину, снижение уровня сахара в крови и облегчения его контроля.

Чистка печени
Одуванчик часто употребляют как тонизирующее средство, считая, что оно "очищает" печень.

Кроме того одуванчик производит защитное действие на ткани печени, когда и подвергается воздействию токсичных веществ или стресса. Исследование показало значительный защиту тканей печени у мышей, подвергшихся токсическому воздействию парацетамола. Ученые связали это открытие с содержанием в одуванчик ряда антиоксидантов.

Другие исследования на животных показали, что экстракт одуванчика может снизить уровень избыточного жира в печени, и защитить ее ткани от окислительного стресса.

Однако не следует ожидать таких же результатов у людей из-за различий в метаболизме с животными.

Противораковые свойства
Некоторые исследования показывают, что корень одуванчика может быть многообещающим противораковым средством. Такой эффект достигается путем индукции апоптоза, во время которого старые клетки заменяются новыми. При раке апоптоз прекращается, позволяя опухолевым клеткам беспрепятственно расти.

Исследование, проведенное в 2012 году Университетом Виндзора в Канаде, показало, что экстракт корня одуванчика способен вызывать апоптоз в клетках рака поджелудочной железы и простаты в исследованиях в пробирках, замедляя их рост или предотвращая их распространение.

Несколько более поздних исследований показали, что различные экстракты корня одуванчика способны вызывать апоптоз при лейкемии и меланоме.

Снижение уровня холестерина
Некоторые из биоактивных соединений одуванчика могут снизить уровень холестерина, что, в свою очередь, может снизить риск сердечных заболеваний.

Одно исследование на животных привело к резкому снижению уровня холестерина и триглицеридов у мышей, получавших экстракт одуванчика. Исследования на кроликах также продемонстрировало снижение уровня холестерина при добавлении корней и листьев одуванчика в диету.

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Может укрепить иммунную систему
Некоторые исследования показывают, что одуванчик обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут улучшать способность вашего организма бороться с инфекциями.

Корень одуванчика может заменить кофе. Его надо обжарить на сухой сковороде без масла, перемолоть в кофемолке и заварить, как кофе. Обладает желчегонными свойствами.

life.nv.ua
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Дата
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