Назвали привычки, которые разрушают желудок

Поздние ужины раздражают оболочку желудка, что приводит к избыточной секреции желудочного сока и образованию язв

Желудок - один из важнейших органов человека, который отвечает не только за пищеварение, но и за общее самочувствие. Именно поэтому так важно следить, чтобы он не подвергался воздействию этих 9 привычек.

Если вы неправильно питаетесь, употребляете алкоголь и регулярно применяете лекарства без рецепта, есть серьезный риск, что вскоре это отразится на здоровые желудка. Сегодня мы обратим внимание на то, чего стоит избегать, чтобы он оставался здоровым.

Нерегулярное питание

Все мы иногда нарушаем режим питания: можем съесть завтрак, пропустить обед, а потом поужинать тяжелой пищей. На самом деле это вредно для организма: когда мы чувствуем голод, желудочная кислота и белок не нейтрализуются пищей, поступающей из-за этого их концентрация становится слишком высокой. Слизистая оболочка желудка переваривает сам себя, вызывая повреждения.

Переедание в свою очередь влияет на защитные механизмы органов пищеварения, заставляя пищу слишком долго оставаться в желудке и растягивать его.

Эмоциональный стресс

Стресс и тревоги распространяются на лимбическую систему через кору головного мозга, воздействуя на вегетативную нервную систему. В комплексе это вызывает дисфункцию желудочно-кишечного тракта. Избыточная секреция соляной кислоты и белковых ферментов вызывает сужение кровеносных сосудов желудка. В результате повреждается защитная пленка слизистой оболочки желудка, что может привести к язве желудка.

Быстрая еда

Многие люди обычно едят слишком быстро, из-за чего в желудок попадает недостаточно пережеванная пища, увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В долгосрочной перспективе это может привести к заболеваниям желудка.

Пропуск завтрака

Кроме того, что завтрак наполняет нас энергией на весь день, он улучшает метаболизм. Если вы привыкли отказываться от завтрака, это может негативно повлиять на желудок в будущем.

Питье молока натощак

Особое вредной эта привычка является для людей, страдающих рефлюкс-эзофагитом. Белок, жир и сахар, содержащиеся в молоке, приводят к секреции желудочного сока. Если долгое время пить молоко натощак, оно легко вызовет повреждение желудка и усилит симптомы рефлюкса.

Частое употребление газированных напитков

Газы могут вызвать вздутие живота. К тому же газированные напитки высококалорийные и содержат много добавок. Ежедневное утоление жажды таким способом плохо не только для желудка, но и приводит к увеличению веса.

Употребление слишком твердой пищи

После попадания в желудок твердая пища плохо переваривается. Это вызывает механический износ желудка и может послужить причиной образования язвы.

Употребление грязных продуктов

Употребление грязной пищи может легко привести к заражению бактерией Helicobacter pylori, которая является одной из главных причин возникновения язвы двенадцатиперстной кишки.

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Переедание во время ужина

Подобная привычка не только нарушает сон, но и может стать причиной ожирения. Поздние ужины раздражают оболочку желудка, что приводит к избыточной секреции желудочного сока и образованию язв.

Специалисты определили три продукта, которые помогут справиться со стрессом. Один из них - черный шоколад, который содержит достаточно антиоксидантов. Именно эти элементы помогают снизить уровень гормона стресса - кортизола - в организме. Врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион 40 граммов черного шоколада, даже тем, кто худеет.