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пятница, 11 мая 2018 16:05

Назвали идеальную закуску для алкогольных напитков

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Назвали идеальную закуску для алкогольных напитков
Закуска к алкоголю: овощное рагу и шашлык лучше всего подходят Фото: 4mama.ua

Не только злоупотребление алкоголем вредит организму, но и неправильная закуска.

Какие это именно продукты пишет zdorovia.com.

Очень распространенной является привычка закусывать алкоголь шашлыком. На самом деле вместо мяса лучше выбрать с овощами. Оно ускоряет запуск реакции на алкоголь. В результате такого сочетания со временем могут развиваться болезни пищеварительной системы.

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Среди овощных закусок лучше выбирать овощное рагу или шашлык приготовленный из овощей.

Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего возникает боль в животе и спазмы. Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. При изготовлении напитка используют ненужные куска, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также остатки хлеба из пекарен.

"Мы заменяем треть ячменя и находим применение хлеба, просто выбрасывают", - сказала Луиза Зиан, отвечающий в Toast Ale за брендинг и финансы.

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