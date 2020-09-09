Назвали фрукты, которые повышают гемоглобин

Груши и яблоки повышают гемоглобин. Фото: agravery.com/uk

Для повышения гемоглобина стоит есть груши, айву, изюм и курагу.

Гемоглобин - белок, который переносит атомы воды и кислорода в клетки тканей и органов. Если его не хватает, то ткани и органы испытывают дефицит кислорода, что приводит к нарушению обменных процессов, различных заболеваний.

Фрукты для повышения гемоглобина:

Чтобы повысить уровень этого белка, можно избежать употребления препаратов. Стоит есть каждый день не только мясо, но и морепродукты. Например, курагу, которая разрешена даже при сахарном диабете

Также яблоко остается одним из самых популярных фруктов для поддержания уровня железа в организме. Это обусловлено его доступностью. Дыня и арбуз также содержат железо, правда, в небольшом количестве.

Не все железо, которое поступает с пищей, усваивается организмом. Этому могут препятствовать кальций, полифенолы, танин. Например, молочные продукты не только сами не содержат железа, но и входит в их состав кальций мешает его усвоению из других продуктов. Поэтому не нужно употреблять молочные продукты и фрукты одновременно.

Практически все злаки, в том числе макаронные изделия, также мешают железу усваиваться. Злаковые окисляют железо, из-за чего оно становится непригодным для формирования клеток гемоглобина.

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При повышенном гемоглобине рекомендуется отказаться от шиповника, кофе и крепкого чая, алкоголя. Для уменьшения уровня железа в фруктах их следует подвергать термической обработке - запекать, варить пюре, компоты.

Немецкие ученые в исследовании выяснили, от чего зависит тяжесть похмелья. Ученые исследовали алкогольные привычки добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет. Их разделили на три группы. В одной выпили по 1,2 л пива, а затем по 4 бокала вина, во второй - в обратном порядке употребляли алкогольные напитки. В третьей группе пили только пиво или только вино.