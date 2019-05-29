Назвали эффективный способ, который позволяет контролировать вес

Если взвешиваться ежедневно, можно не только избежать лишних килограммов, но и похудеть. ФОТО: thewateringmouth.com

Ежедневное взвешивание помогает избежать лишнего веса. Это показало исследование американских ученых из Университета Джорджии. Проводилось оно с участием 111 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Подопытных разделили на несколько групп. В одной участники взвешивались ежедневно, в других — с разной частотностью. Длилось исследование более года. Главной задачей испытуемых было на протяжении всего этого времени пытаться сохранить свой первоначальный вес. Каждый мог самостоятельно выбирать, каким именно способом — благодаря диете или увеличению физической нагрузки. Пишет издание MedicalNewsToday.

В результате тем, кто взвешивался ежедневно, удалось сохранить вес стабильным. Некоторые смогли даже похудеть. У участников, которые взвешивались нерегулярно, лишних килограммов после завершения эксперимента прибавилось.

Ученые такой результат связывают с психологическими причинами. По их словам, ежедневное взвешивание дает человеку стимул держать себя в форме, поэтому он не теряет контроля над своим аппетитом и не ленится заниматься спортом.

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Естественным путем регулировать вес можно выпивая натощак стакан воды. Если делать это каждое утро, можно избавиться и от многих других проблем со здоровьем.