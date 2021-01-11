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Можно ли не делать 2-й укол вакцины от Covid-19 и что будет в таком случае

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Можно ли не делать 2-й укол вакцины от Covid-19 и что будет в таком случае
Если не ввести вакцину второй раз, то иммунная защита будет слабой. Фото: pixabay

Если сделать только 1 инъекцию прививки от коронавируса, а 2-ю нет, то это даст "менее длительный и менее сильный" иммунитет.

Об этом рассказали имунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха и врач имунолог-алерголог Татьяна Бондаренко, передает Obozrevatel.

"Какой-то иммунитет будет, но насколько он будет эффективный в плане защиты? Думаю, этого будет недостаточно. 2-й укол усиливает иммунный ответ и увеличивает его продолжительность", - рассказала Волоха.

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По словам Татьяны Бондаренко, это не несет негативных последствий для организма, однако и достаточного иммунитета также.

"Мы вкололи вакцину - организм выработал антитела. Через определенное количество времени они начинают падать. Нужно дотянуть до того момента, пока будут производиться антитела памяти. Для этого делается ревакцинация. Если не сделано 2-ю прививку, не будет эффективности", - пояснила она.

Алла Волоха утверждает, что из-за новизны вакцин пока что нет информации о продолжительности иммунитета от 1-й прививки.

"Может, несколько месяцев, может, у кого-то чуть дольше. Но исследования были проведены по 2 дозам, и было понятно, что для хорошей иммунной защиты 2-я доза нужна", - сказала она.

Вакцинация в Украине должна быть ответственная. Во времена пандемии должны проходить плановые прививки с учетом особенностей инфекционного процесса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская, передает "Цензор.НЕТ". Специалист не советует лечить всех людей одинаковыми методами. Больного ребенка, например, вакцинировать не стоит, особенно живыми вакцинами.

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