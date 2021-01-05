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вторник, 05 января 2021 14:42

Голубовская рассказала о правильном сценарии вакцинации в Украине

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Голубовская рассказала о правильном сценарии вакцинации в Украине
Больного ребенка, например, вакцинировать не стоит, особенно живыми вакцинами. Фото: pixabay

Вакцинация в Украине должна быть ответственной.

Во времена пандемии должны проходить плановые прививки с учетом особенностей инфекционного процесса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская, передает "Цензор.НЕТ".

Специалист не советует лечить всех людей одинаковыми методами. Больного ребенка, например, вакцинировать не стоит, особенно живыми вакцинами.

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"Вы знаете мою позицию по этому вопросу, когда нам устроили массовую вакцинацию против кори в период эпидемии гриппа. Вакцинация живым вирусом в период роста гриппа подвергала наших детей серьезной опасности", - пояснила инфекционист.

По ее словам, болезнь серьезная и тяжелая. Группы риска в опасности, а средств специфического лечения пока что нет даже на горизонте.

"Придется защищать хотя бы группы риска. И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть предотвращать тяжелым формам заболевания, то, конечно же, сколько бы там иммунитет не держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных с групп риска сложно. Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила Голубовская.

Украина закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн. На экспресс-тесты потратили 989 млн грн. "Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины. Закупили 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 миллиона гривен", - сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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05
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