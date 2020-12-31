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четверг, 31 декабря 2020 12:58

Украина закупила вакцину от коронавируса. Стало известно сколько потратили

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Украина закупила вакцину от коронавируса. Стало известно сколько потратили
Украина осуществила первую закупку вакцины. Фото: pexels.com

Украина закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн. На экспресс-тесты потратили 989 млн грн.

"Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины. Закупили 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 31 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Минздрав в 2020 году на закупку направил 12,8 млрд грн. Это централизованные закупки средствами бюджета 2020 года и средствами из Фонда борьбы с Covid-19.

За год обеспечили поставки медицинских средств и лекарств на общую сумму более 6,5 млрд грн.

Министерство приказало закупить 416 автомобилей экстренной помощи на сумму 728 млн грн. Инициировало приобретение 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн. 48 из них уже поставили в больницы.

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Региональные больницы заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на общую сумму более 1 млрд грн.

Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от Covid-19. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Дата
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декабря

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