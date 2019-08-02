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понедельник, 05 августа 2019 03:28

Мороженое или другие сладости: что полезнее

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Мороженое или другие сладости: что полезнее
Молочное мороженое является полезным, так как содержит меньше жира и калорий. Фото: ukr.media

Лучшим десертом является мороженое.

Врач-диетолог Юлия Чехонина советует есть мороженое, чем торт или шоколад, пишет "Країна здоров'я".

"В куске торта или пирожном содержится около 25-30 граммов жира - в три раза больше, чем в молочном мороженом. Значит, в них и калорий больше" - пояснила диетолог.

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По мнению диетологов, молочное мороженое является полезным, так как содержит меньше жира и калорий. В нем также много кальция и фосфора, которые являются полезными для здоровья костей и зубов. Также в мороженом есть калий и магний, которые положительно действуют на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, необходимые нервной системе.

Мороженое полезноt, если натуральное и для его изготовления используют натуральные молоко и сливки. Можно немного добавить сливочного масла и сахара, но растительный жир, загустители и эмульгаторы в составе хорошего мороженого не должны быть.

"Калорийность различных видов мороженого тоже может отличаться. Молочное мороженое - менее калорийно, оно может содержать около 10 граммов жира, тогда как в сливочном и пломбире количество жира может варьироваться от 15 до 20 граммов", - добавила диетолог.

Тем, кто не ест молоко, специалист рекомендует готовить сорбеты - они могут стать отличной альтернативой "классического" мороженого. Для приготовления сорбета в домашних условиях следует взбить фрукты блендером, распределить массу по формочкам и поместить в морозилку.

Самое большое в мире мороженое попало в Книгу рекордов Гиннеса. Его создали китайцы в форме торта длиной 5 метров и шириной 3 метра.Самые популярные вкусы мороженого: ванильное, шоколадное, фисташковое и клубничное. Самый популярный соус для мороженого - шоколадный.

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