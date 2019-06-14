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вторник, 18 июня 2019 00:26

Модное мороженое: показали аппетитные способы прохладного десерта
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Фото: pinterest.jp

В летнюю жару ничто не порадует так, как вкусное мороженое. Этот прохладный десерт, тает во рту, способен подарить несколько минут непревзойденной наслаждения.

За свою историю рецепт приготовления десерта претерпел существенные изменения - от обычного льда с медом и соками к тому, что сегодня называют мороженым

Можно насчитать сотню рецептов мороженого, различные способы приготовления и подачи, однако самое главное - это натуральные ингредиенты и аппетитный вид.

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Освежающее мороженое - главный десерт лета. Но все время покупать сливочный пломбир в стаканчике - это так скучно.

Дороже мороженое в мире стоит 1000 долларов. Оно украшено тонкой золотой фольгой.

Больше всего в мире мороженое попало в Книгу рекордов Гиннеса. Его создали китайцы в форме торта длиной 5 метров и шириной 3 метра.

Самые популярные вкусы мороженого: ванильное, шоколадное, фисташковое и клубничное. Самый популярный соус для мороженого - шоколадный. Хотя существуют и томатное, с чесноком, с картофелем, с луком, с беконом, с оливковым маслом.

Домашний лимонад всегда лучше, чем куплен. Его кисловатый вкус хорошо освежит и поможет утолить жажду.

Чтобы не искать проверенные рецепты неизвестно где, стоит попробовать какой-то из этих.

pinterest.jp
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