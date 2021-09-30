"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт

Павел Ковтонюк: "Огромное количество больниц в Украине – это только здания с вывесками, которые не могут оказать человеку помощь. Поскольку имеют финансирование только на содержание помещений. Но там нет условий для лечения, не выстроена система, персонал не знает, что делать, когда попадает человек с ковидом". Фото: Сергей Старостенко

Пандемия коронавируса обнаружила положительные и отрицательные стороны украинской медицины. Большое количество больниц в Украине не может оказать реальную помощь больным ковидом. В то же время пандемия доказала, что медицинская реформа работает – медучреждения, борющиеся с коронавирусом, получили стабильное финансирование.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал эксперт в области медицины Павел Ковтонюк.

"Эффекта в медицине и обществе в целом от пандемии не увидим, – говорит он. – Она ускорила определенные тенденции. Больше и серьезнее, чем она. Поляризация общественного мнения была и раньше, но скрытая, спящая. Не было вопроса, по которому люди должны были занимать позицию. Когда же он появился – разделились на лагеря. То же самое касается нашей медицины".

Пандемия обнаружила негативные и положительные качества отечественной медицины, считает эксперт.

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"Мне она продемонстрировала то, о чем наша команда говорила, еще находясь в Министерстве здравоохранения. И что воспринималось агрессивно. А оказалось правдой. Огромное количество больниц в Украине – это только здания с вывесками, которые не могут оказать человеку помощь. Поскольку имеют финансирование только на содержание помещений. Но там нет условий для лечения, не выстроена система, персонал не знает, что делать, когда попадает человек с ковидом. Во время зимней вспышки больных везли в конкретные учреждения, о которых знали, что там есть анестезиолог и медсестры, которые могут дать совет", – рассказывает он.

Есть положительные моменты – пандемия показала, что реформа продолжается и имеет силу, отмечает Ковтонюк.

"Сейчас Национальная служба здоровья напрямую работает с каждой больницей в стране. Была возможность быстро сформировать ковидный пакет оплаты и профинансировать заведения, которые лучше справляются с коронавирусом. Получили стабильное снабжение и могли не беспокоиться насчет денег. До реформы эти средства проходили бы через кучу чиновников, сессии местных советов, терялись по дороге. Был бы тот же героизм врачей, который видим сейчас, но без финансирования. Сейчас врачи ковидных больниц имеют нормальную зарплату и бюджет для закупки необходимого", – заключает он.

Полное интервью с Павлом Ковтонюком читайте в журнале "Країна"

1 апреля в этом году стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ – чем больше пациентов, тем лучше финансирование. Больницы получают финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины. В рамках реформы действует Программа медицинских гарантий – 27 пакетов бесплатных медуслуг. На ее реализацию выделили 72 млрд грн. Предоставляют бесплатную первичную, госпитальную, экстренную, специализированную амбулаторную и паллиативную помощь и реабилитацию. Также действует полная или частичная оплата препаратов по программе "Доступные лекарства". Направление на бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов предоставляет семейный врач.