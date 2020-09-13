Медики обнаружили невероятные свойства шпината

Шпинат - полезный, вкусный и низкокалорийный листовой овощ. Кроме того, этот продукт обладает невероятными свойствами. В этой траве - наши здоровье, сила и долголетие.

Чем полезен шпинат?

Витамин К. Продукт богат витамином К, который необходим для здоровья крови, содержания кальция в костях (профилактика хрупкости и переломам костей - остеопороза), защиты сосудов от "окаменения", то есть от откладывания кальция, пишет uainfo.

У тех, у кого рацион богат витамином К, на 36% ниже общая смертность, на 46% ниже смертность от рака, и на 48% ниже смертность от болезней сердца и сосудов.

Фолаты. Необходимые для "сборки" нормальной конструкции ДНК, то есть их присутствие в рационе снижает риск мутаций и развития рака. Фолаты необходимы людям, которые принимали антибиотики и сульфаниламиды, у которых нарушена нормальная микрофлора кишечника, людям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лучевую терапию. Дефицит фолатов снижает иммунитет и повышает риск инфекций.

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Никотинамид. Без этого средства клетки не "дышат", оно восстанавливает поврежденные сосуды, усиливает чувствительность к инсулину, уменьшает воспаление и атрофию мышц, в частности, сердечной. А еще улучшает память.

Альфа-липоевая кислота (витамин N). Является бальзамом для печени, помогает ей очищать организм от различных токсинов. Усиливает действие инсулина, помогает утилизировать глюкозу в мышцах, замедляет развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, снижает риск осложнений - катаракты, макулярной дистрофими сетчатки глаза.

Кальций. Кальций в шпинате, в комбинации с другими соединениями помогает эффективно работать мышцам, помогает митохондриям синетезировать энергию в виде молекул АТФ, передавать нервные импульсы (быстрая реакция).

Ранее медики обнаружили невероятные свойства картофеля. Несмотря на то, что этот продукт редко относят к диетическим, он очень полезен для здоровья.