Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве

"Ляшко не дадут делать самостоятельных шагов", считает политолог Виктор Бобыренко. Фото: "Главком"

Вновь назначенному руководителю Министерства здравоохранения Виктору Ляшко нужно разобраться с медицинской реформой, которая остановилась на полпути. Также должен обратить внимание на зарплату врачей. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

"Надо разобраться с тарифами в медреформе. Из-за коронавируса забываем, что у нас проблема оплаты для врачей вторичного звена. У меня жена, врач-невролог. Получает восемь тысяч гривен, семейные врачи – уже 20 000. А еще нужно разобраться с нормативными документами. Надо думать об отрасле целом, так реформа, которую начала Ульяна Супрун, остановилась на полпути. Вопрос надо закрыть, чтобы не было такой глупости, как сейчас", – говорит Бобыренко.

Ляшко не будут давать делать самостоятельных шагов, считает политолог.

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"Единственное, где он сможет прорваться, это искренне вести диалог со всеми депутатскими фракциями, говорить с обществом, экспертами, посольствами. Надо выработать общее видение проблемы. Чтобы наши врачи не уезжали за границу, чтобы у них была мотивация – хотя бы 15-20 тысяч гривен. Чтобы не ехали за 2000 евро в Польшу или дальше ", – говорит Бобыренко.

1 апреля в этом году стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ – чем больше пациентов, тем лучше финансирование. Больницы имеют финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины. В рамках реформы действует Программа медицинских гарантий – 27 пакетов бесплатных медуслуг. На ее реализацию выделили 72 млрд грн. Предоставляют бесплатную первичную, госпитальную, экстренную, специализированную амбулаторную и паллиативную помощь и реабилитацию. Также действует полная или частичная оплата препаратов по программе "Доступные лекарства". Направление на бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов предоставляет семейный врач.