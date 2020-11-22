Медики раскрыли лечебные свойства какао

Оказалось, что какао повышает уровень оксида азота в крови, который расслабляет и расширяет сосуды и улучшает кровоток. Фото: Pixabay

Ученые обнаружили полезные свойства какао. В основном полезные эффекты какао приписывают полифенолам, которые содержатся во многих растительных продуктах питания. Они, среди прочего, благотворно влияют на сердце.

Оказалось, что какао повышает уровень оксида азота в крови, который расслабляет и расширяет сосуды и улучшает кровоток. Более того, было установлено, что какао способствует снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП и разжижению крови, а также снижает уровень глюкозы в крови, пишет Express.

Обзор 9 исследований, в которых в общей сложности приняли участие 157 809 человек, показал, что увеличение потребления шоколада коррелировало со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти. Два шведских исследования показали, что потребление шоколада связано с более низким риском развития сердечной недостаточности, при потреблении 19-30 г в день. Полезный эффект исчезал при превышении этого количества.

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Полифенолы полезны для здоровья мозга и помогают избежать нейродегенеративных заболеваний, улучшая мозговую функцию и кровообращение. Особый тип полифенолов под названием флаванол может пересекать гематоэнцефалический барьер и участвует в биохимических реакциях выработки нейронов и химических молекул, важных для работы мозга.

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