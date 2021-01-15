Как восстановиться после Covid-19

Коронавирусная инфекция влияет не только на легкие. Возможны осложнения на сердечно-сосудистую, Никра, печень и другие. Фото: Engin Akyurt from Pexels

Реабилитация после коронавируса зависит от того, какой орган или система были поражены и насколько. Большинство людей переносят болезнь в легкой форме. Главные симптомы - лихорадка и кашель. Если организм испытал минимальное воздействие достаточно уменьшить физическую нагрузку и дать ему самостоятельно восстановиться.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Процык, инфекционист.

"В случае осложнений реабилитация должна проводиться в соответствии с ними. Например, если была пневмония, надо проводить масажотерапию, если она закончилась фиброзом легких, необходимо отдельное лечение этого фиброза. Пациент может получать это лечение еще в течение нескольких месяцев после основного заболевания. Если была поражена сердечно-сосудистая система, стоит наблюдаться у кардиолога, который назначит необходимое лечение", - говорит Процик.

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Предотвратить осложнения можно благодаря своевременному лечению.

"Что касается людей с хроническими заболеваниями, если они принимают планово препараты против этих недугов, должны продолжать их принимать, и это должно снизить риск осложнений. Хотя на это не так легко повлиять", - добавляет инфекционист.

По словам медиков, универсального совета по реабилитации нет, но полезное и сбалансированное питание, своевременная консультация с врачом, соблюдение всех его рекомендаций никому не помешают.

У здорового человека уровень насыщения крови кислородом составляет 95-99%. Если же пульсоксиметр выводит на экран цифру ниже нормы - следует немедленно обратиться к врачу. Измерять данные нужно 3 раза в день.