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воскресенье, 19 мая 2019 14:04

Как уберечься от ВИЧ и гепатитов В и С?

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Как уберечься от ВИЧ и гепатитов В и С?
Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит В и С проходит с 17 по 24 мая Фото:Українська правда. Життя

17-24 мая - Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит В и С

В течение недели украинцы смогут пройти тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты не только в своего семейного врача, но и в мобильных амбулаториях по всей стране.

Gazeta.ua расскажет, как уберечься от заражения ВИЧ и гепатитами В и С

Гепатит В

Нужно избегать незащищенных половых контактов.

Иметь собственные средства индивидуальной пользования: зубную щетку, бритву, средства для маникюра.

В случае, если делаете пирсинг или тату убедитесь, что все инструменты простерилизованные.

Избегайте инъекций, при возможности используйте пероральные лекарства.

Не контактирует с кровью и другими жидкостями людей.

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Гепатит С

Передается при переливании крови от больного гепатитом С.

Не используйте приборов личной гигиены после инфицированного человека: зубную щетку, бритву, маникюрные ножницы.

Во время употребления наркотиков не пользуйтесь нестерильными инструментами.

Избегайте манипуляций с кровью, таких как татуировки или пирсинг.

ВИЧ

Не используйте общими иглами или другим медоборудованием.

Во время половых контактов пользуйтесь презервативами.

Не используйте общие средства гигиены: лезвия, щетки, маникюрные наборы.

ВИЧ-инфицированным матерям необходимо отказаться от грудного вскармливания.

В Украине за прошлый год зарегистрировали 18 098 новых случаев ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов в Украине около 1,5 млн людей. На учете состоит 82 тис пациентов с гепатитом С и 23 тис - с гепатитом В.

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