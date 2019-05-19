Как уберечься от ВИЧ и гепатитов В и С?

17-24 мая - Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит В и С
В течение недели украинцы смогут пройти тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты не только в своего семейного врача, но и в мобильных амбулаториях по всей стране.
Gazeta.ua расскажет, как уберечься от заражения ВИЧ и гепатитами В и С
Гепатит В
Нужно избегать незащищенных половых контактов.
Иметь собственные средства индивидуальной пользования: зубную щетку, бритву, средства для маникюра.
В случае, если делаете пирсинг или тату убедитесь, что все инструменты простерилизованные.
Избегайте инъекций, при возможности используйте пероральные лекарства.
Не контактирует с кровью и другими жидкостями людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы
Гепатит С
Передается при переливании крови от больного гепатитом С.
Не используйте приборов личной гигиены после инфицированного человека: зубную щетку, бритву, маникюрные ножницы.
Во время употребления наркотиков не пользуйтесь нестерильными инструментами.
Избегайте манипуляций с кровью, таких как татуировки или пирсинг.
ВИЧ
Не используйте общими иглами или другим медоборудованием.
Во время половых контактов пользуйтесь презервативами.
Не используйте общие средства гигиены: лезвия, щетки, маникюрные наборы.
ВИЧ-инфицированным матерям необходимо отказаться от грудного вскармливания.
В Украине за прошлый год зарегистрировали 18 098 новых случаев ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов в Украине около 1,5 млн людей. На учете состоит 82 тис пациентов с гепатитом С и 23 тис - с гепатитом В.
Комментарии