Фруктовые фреши повышают риск преждевременной смерти

Эксперты советуют есть свежие фрукты, а не делать из них напитки. Фото: Рtzgovorit

Свежевыжатые фруктовые соки одинаково вредны для здоровья, как и сладкие напитки, и повышают риск преждевременной смерти.

Это связано с тем, что в фрешах содержится примерно такое же количество калорий и сахара, как и в подслащенных напитках. Об этом говорится в комментарии американских экспертов опубликованном в JAMA Network Open.

"Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки ... Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет природное происхождение, после усвоения он влияет на организм так же, как и добавленный сахар", - отметили эксперты.

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Специалисты отметили, что безопасная ежедневная порция свежего сока для взрослых составляет 240 миллилитров. Экперты советуют есть свежие фрукты, а не делать из них напитки.

Неправильное питание является причиной каждой пятой смерти в мире. Ежедневный рацион может быть вреднее курения и убивать человека. Ученые утверждают, что неправильное питание, наносит вред сердцу и вызывает рак.