Фруктовые фреши повышают риск преждевременной смерти

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2521
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6147
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 62546
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1044
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2277
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 369
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6445
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7857
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 414
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 693
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1773
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9576
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 459
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 18:29

Фруктовые фреши повышают риск преждевременной смерти

  Комментировать
Фруктовые фреши повышают риск преждевременной смерти
Эксперты советуют есть свежие фрукты, а не делать из них напитки. Фото: Рtzgovorit

Свежевыжатые фруктовые соки одинаково вредны для здоровья, как и сладкие напитки, и повышают риск преждевременной смерти.

Это связано с тем, что в фрешах содержится примерно такое же количество калорий и сахара, как и в подслащенных напитках. Об этом говорится в комментарии американских экспертов опубликованном в JAMA Network Open.

"Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки ... Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет природное происхождение, после усвоения он влияет на организм так же, как и добавленный сахар", - отметили эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог поделилась секретами легкого похудения

Специалисты отметили, что безопасная ежедневная порция свежего сока для взрослых составляет 240 миллилитров. Экперты советуют есть свежие фрукты, а не делать из них напитки.

Неправильное питание является причиной каждой пятой смерти в мире. Ежедневный рацион может быть вреднее курения и убивать человека. Ученые утверждают, что неправильное питание, наносит вред сердцу и вызывает рак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фруктовые фреши повышают риск преждевременной смерти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 44652
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 35767
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 14958
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 13824
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 12746
Здоровье
Что может произойти, если не завтракать
Что может произойти, если не завтракать Просмотров: 1458
Как велосипед влияет на здоровье мужчины
Как велосипед влияет на здоровье мужчины Просмотров: 3960
В Украине запретили эффективное обезболивающее
В Украине запретили эффективное обезболивающее Просмотров: 2817
Обнаружили смертельную опасность популярной пищевой добавки
Обнаружили смертельную опасность популярной пищевой добавки Просмотров: 1125
Комаровский рассказал, необходим ли детям витамин D
Комаровский рассказал, необходим ли детям витамин D Просмотров: 3285
Больше всего комментируют
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
2
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
2
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 548
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua