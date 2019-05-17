Что может произойти, если не завтракать

Если вы не едите утром, вас ждут проблемы со здоровьем

Если утром не завтракать может быть замедление метаболизма, повышение уровня гормона стресса кортизола, головная боль и увеличение веса.

В течение часа после пробуждения обязательно необходимо позавтракать. В противном случае может произойти метаболизм.

Отсутствие завтрака также приводит к головных болей или мигрени. Это вызвано падением уровня глюкозы в крови или гормонами стресса, высвобождаются организмом во время нехватки питательных веществ.

Высокий уровень кортизола в организме может привести к множеству негативных эффектов, включая лишний вес, угнетение иммунитета, повышенный риск болезней и дисбаланс сахара в крови, рассказывает 24tv.ua.

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Если придерживаетесь диеты - все равно нельзя пропускать завтрак. Эти сэкономленные калории компенсируются при следующем приеме пищи.

Нужно соблюдать основные правила завтрака: есть в одинаковое время, проснувшись, выпить стакан воды, не переедайте, это принесет сонливость и лень.