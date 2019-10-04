Как правильно проснуться и запустить свой мозг

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Вам наверняка доводилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совершенно не выспались.

Как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил? Об этом пишет сайт НВ.

Правильное время пробуждения

Лучше предупреждать проблему, чем бороться с ней. Проще всего, приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные, говорит американский психолог Майкл Бреус. По его словам, большинству людей для того, чтобы полноценно выспаться хватает пяти полных циклов из быстрого и глубокого сна. Каждый цикл занимает около полутора часов. Следовательно, семи с половиной часов сна достаточно, чтобы полноценно отдохнуть. Рассчитайте время, когда вам нужно ложиться спать, отняв семь с половиной часов от времени, когда вам нужно вставать утром, поясняет Бреус. Уже через неделю вы начнете просыпаться за несколько минут до будильника. И будет чувствовать себя отдохнувшим.

Холодная вода

Согласно исследованию японских ученых, простейший ритуал умывания холодной водой может решительно изменить ситуацию. Исследователи взяли две группы невыспавшихся людей и проводили тесты на работу памяти. Те, кто сразу после пробуждения умывался холодной водой, справлялись с тестами гораздо лучше.

А некоторые другие исследования показывают, что холодная вода поможет взбодриться не только при умывании. Выпейте стакан холодной воды утром, и организм также получит импульс к пробуждению.

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Немного кофе

Утренний кофе — самый банальный способ по-настоящему проснуться. Кофеин активизирует связи между нейронами головного мозга, а также приводит к выбросу адреналина. Но не стоит им злоупотреблять, поскольку избыток кофеина приводит к перевозбуждению.

Яркий свет

Он способен резко "перезапустить" работу мозга и вывести из состояния сонливости.

Пройдитесь по дому

Небольшая прогулка — отличный способ избавиться от сонливости и запустить свой мозг в рабочее состояние. Движение ускоряет кровоток и вызывает прилив крови к мозгу.

Правильный завтрак

После прогулки и кофе наступает время завтрака. И здесь многие совершают ошибку, налегая на углеводы, а не на белки. Но именно белки позволят наладить работу организма после сна, утверждает Бреус. В то время как сахар или углеводы лишь приводят к коротким вспышкам энергичности, за которыми следуют новые приступы вялости и сонливости.

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