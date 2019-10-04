Как правильно проснуться и запустить свой мозг

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 981
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8857
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 486
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3438
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3096
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7335
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9783
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3123
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 918
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 918
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 153
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 08:44

Как правильно проснуться и запустить свой мозг

  Комментировать
Как правильно проснуться и запустить свой мозг
Фото: из открытых источников

Вам наверняка доводилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совершенно не выспались.

Как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил? Об этом пишет сайт НВ.

Правильное время пробуждения

Лучше предупреждать проблему, чем бороться с ней. Проще всего, приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные, говорит американский психолог Майкл Бреус. По его словам, большинству людей для того, чтобы полноценно выспаться хватает пяти полных циклов из быстрого и глубокого сна. Каждый цикл занимает около полутора часов. Следовательно, семи с половиной часов сна достаточно, чтобы полноценно отдохнуть. Рассчитайте время, когда вам нужно ложиться спать, отняв семь с половиной часов от времени, когда вам нужно вставать утром, поясняет Бреус. Уже через неделю вы начнете просыпаться за несколько минут до будильника. И будет чувствовать себя отдохнувшим.

Холодная вода

Согласно исследованию японских ученых, простейший ритуал умывания холодной водой может решительно изменить ситуацию. Исследователи взяли две группы невыспавшихся людей и проводили тесты на работу памяти. Те, кто сразу после пробуждения умывался холодной водой, справлялись с тестами гораздо лучше.

А некоторые другие исследования показывают, что холодная вода поможет взбодриться не только при умывании. Выпейте стакан холодной воды утром, и организм также получит импульс к пробуждению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему полезно спать с подушкой между ног

Немного кофе

Утренний кофе — самый банальный способ по-настоящему проснуться. Кофеин активизирует связи между нейронами головного мозга, а также приводит к выбросу адреналина. Но не стоит им злоупотреблять, поскольку избыток кофеина приводит к перевозбуждению.

Яркий свет

Он способен резко "перезапустить" работу мозга и вывести из состояния сонливости.

Пройдитесь по дому

Небольшая прогулка — отличный способ избавиться от сонливости и запустить свой мозг в рабочее состояние. Движение ускоряет кровоток и вызывает прилив крови к мозгу.

Правильный завтрак

После прогулки и кофе наступает время завтрака. И здесь многие совершают ошибку, налегая на углеводы, а не на белки. Но именно белки позволят наладить работу организма после сна, утверждает Бреус. В то время как сахар или углеводы лишь приводят к коротким вспышкам энергичности, за которыми следуют новые приступы вялости и сонливости.

Как возникают наши сны, и почему так бесследно стираются из памяти, и можно ли удержать в памяти сновидение со всеми подробностями

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно проснуться и запустить свой мозг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 63697
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 49734
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 27342
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 18576
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
5
 1 Просмотров: 14635
Здоровье
Что полезнее - пиво или вино
Что полезнее - пиво или вино Просмотров: 2106
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
5
 1 Просмотров: 1611
Аттестировать врачей должны не чиновники, а отраслевые медасоциации - Запорожан
Аттестировать врачей должны не чиновники, а отраслевые медасоциации - Запорожан Просмотров: 270
Как оптимизм продлевает жизнь
Как оптимизм продлевает жизнь 1 Просмотров: 351
Украинцы будут зарабатывать на каштанах
Украинцы будут зарабатывать на каштанах Просмотров: 3249
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
3
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
2
"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
Голосов: 793
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua