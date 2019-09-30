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вторник, 01 октября 2019 01:35

Почему мы не помним свои сны

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Во сне нам удается преодолеть все препятствия, побывать в неведомых странах и даже влюбиться, но когда мы просыпаемся ночные приключения растворяются в сознании.

Как возникают наши сны, и почему так бесследно стираются из памяти, и можно ли удержать в памяти сновидение со всеми подробностями, пишет marieclaire.ru.

Почему мы засыпаем

 

Наверняка вы не раз замечали, что момент "засыпания", когда происходит отключение от реальности, отследить невозможно. К единому мнению о том почему мы засыпаем специалисты так и не пришли. Ученые из Швеции говорят, что засыпаем мы в тот момент, когда в работу вступают мозговые центры, находившиеся в состоянии покоя в дневное время. А американские специалисты заметили, что важную роль играет недостаток дневного света, который переводит наши биологические часы на ночное время за счет выработки мелатонина, гормона сна. Существует даже мнение, будто человек засыпает из-за накопления в организме в течение дня некоторых продуктов обмена веществ.

Все спят одинаково

Все люди спят абсолютно одинаково, и абсолютно одинаково не могут обходиться без сна. Мы забываем сны, потому что наш мозг как компьютер, у которого возникает несовместимость с теми или иными файлами – тоже самое, когда мы не можем загрузить какое-то нестандартное по формату видео на YouTube.

Все наши сны, даже если мы ощущаем их как очень длинные или их несколько за ночь, – длятся очень короткий срок в реальности – несколько секунд до пробуждения. То есть все наши сновидения проносятся с невероятной скоростью. Это и мешает нам помнить их во всех подробностях, а иногда и вовсе стирает картинку из памяти. Наш мозг в состоянии запомнить максимум три сна в неделю и то – совсем нечетко.

Согласно исследованиям, те сны, которые нам запоминаются ярче всего, отображают наши реальные мечты. Сон можно назвать кодированием повседневной информации и грез в наше подсознание.

Две фазы сна

 

Состояние сна делится на две фазы: медленная и быстрая. Медленная составляет от 75 до 80% от всего времени нашего отдыха, в этот период обычно активные во время бодрствования процессы замедляются, сердце бьется реже, становится более редким дыхание, уменьшается активность пищеварительной системы, снижается температура тела. Более того, предельно расслабляются и мышцы – этот процесс можно заметить еще перед погружением в сон – когда время от времени подергиваются наши конечности.

Во время быстрой фазы биение сердца учащается, поднимается давление. Именно в период быстрой фазы, в нашем мозгу происходит переработка информации, поступившей за минувший день. Сны могут сниться нам и в быстрой и в медленной фазе, но они очень отличаются друг от друга. В быстрой мы видим яркие, эмоционально окрашенные сновидения, порой не поддающиеся расшифровке – иными словами, набор картинок. А вот в медленной фазе сны становятся куда более осмысленными, реалистичными, максимально приближенными по содержанию к периоду бодрствования, именно поэтому, в медленном сне порой бывает невозможно отличить сновидения от яви. Зато, если разбудить человека на стадии быстрого сна – он, вне всяких сомнений, в мельчайших подробностях запомнит свой сон. А в медленной - нет.

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Откуда берутся наши ночные кошмары

Если вы слишком часто видите плохие сны, значит ваш организм подает вам тревожные сигналы. Как правило, систематические кошмары свидетельствуют о неврозе, повышенной эмоциональности и других расстройствах психики. "Случайные" кошмары – признак переутомления, стресса. Неприятные сны могут сниться как в быстрой, так и в медленной фазе. Дело лишь в том, что находясь в быстрой фазе, вы, как правило, можете отдавать себе отчет в том, что вы спите, кошмар вам привиделся. Более того, осознаете вы это настолько, что усилием воли можете заставиться себя проснуться.

Поскольку сны наши в медленный период становятся более реалистичными, меняется и восприятие, а значит, уговорить себя проснуться не всегда получается.

Оказывается, дети подвержены страшным сновидениям сильнее, чем взрослые. Ученые доказали, что с 3 до 8 лет дети видят больше кошмаров, чем взрослые за всю свою жизнь. И это повод относиться к нашим детям и их ночным случайным слезам еще внимательнее.

 

Факты о сне

Нам снится только то, что мы видели. Иногда в наших сновидениях возникают совсем незнакомые лица. На самом деле, во сне мы видим исключительно то, что знаем. Каждое увиденное за день лицо отпечатывается в нашем подсознании – в реальности мы быстро забудем "ненужную" информацию, а вот во сне мозг вполне может подсунуть ее нам.

Сны видят все здоровые люди. Всем людям (кроме разве что людей с серьезными изменениями психики) снятся сны, однако мужчины и женщины видят сны по-разному. Мужчинам в основном снятся представители своего пола, женщины же во снах видят представителей обоих полов в примерно одинаковой пропорции.

Слепым тоже снятся сны. Если человек потерял зрение уже после рождения, на протяжении всей жизни ему могут сниться картинки "из прошлой жизни", что же касается тех, кто страдает недугом с колыбели – то их сновидения наполнены звуками, запахами и тактильными ощущениями.

Сны предотвращают невроз. Сновидения являются отражением наших желаний - как сознательных, так и подсознательных. Именно сны помогают оберегать нашу нервную систему.

С помощью снов можно диагностировать психические отклонения. Болезнь Паркинсона и шизофрения, еще задолго до своего первого реального проявления дают о себе знать в снах. Больным с этими заболеваниями постоянно снятся кошмары, для которых особенно характерны царящие в сновидении крики, удары, плач и стоны.

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