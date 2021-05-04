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среда, 05 мая 2021 17:15

Длительное сидение на одном месте опаснее курения - ученые

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  Во время сидения вес тела распределяется неравномерно
Во время сидения вес тела распределяется неравномерно

В современном мире очень многие люди из-за своей работы и других причин вынуждены вести малоподвижный образ жизни.

В результате исследований ученые определили, что именно происходит с человеческим телом, если сидеть долго и каждый день, сообщает Eat This, Not That!.

Боль в спине

Согласно данным UCLA Health, сидение в течение долгого времени приводит к утрате осанки и спинным болям. Это происходит из-за сильной нагрузки на позвоночник, на шею, руки и ноги. "Пребывание в сутулом положении может спровоцировать слишком сильное растяжение спинных связок и увеличение напряжения позвоночных дисков", — считает мануальный терапевт Эндрю Банг.

Повышения уровня тревоги

В ходе исследования выяснилось, что люди из-за слишком долгого сидения подвергаются большому риску развития уровня тревожности, сообщает BMC Public Health. Специалисты подчеркнули, что беспокойство оказалось связано с плохим сном и медленным темпом метаболизма. По мнению ученых, это спровоцировано малоподвижным образом жизни.

Снижение внимания

По данным нового исследования, которое опубликовано в специализированном Международном журнале ожирения, долгое сидение отвлекает внимание и уменьшает концентрацию. Ученые сделали такой вывод на основе анализа состояния 89 взрослых людей за неделю.

Увеличение веса

Если человек постоянно пребывает в сидячем положении, то и калории он не сжигает. Люди, которые больше времени проводят на ногах, постоянно расходуют на 1000 калорий больше.

Повышение риска тромбообразования

Длительное сидение может спровоцировать тромбоз глубоких вен (ТГВ). Как правило, мишень ТГВ — вены на бедрах или ногах. Сгусток появляется непосредственно в вене. Он может перемещаться ближе к сердцу и легким, создавая легочную эмболию — именно это провоцирует одышку и преждевременную смерть.

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Сокращение продолжительности жизни

Как сообщил доктор медицины из клиники Мэйо Джеймс Левин, человек теряет примерно два часа всей своей жизни, когда именно он сидит. Специалист уверен, что сидение даже опаснее курения.

Современный человек около семи часов в день проводит в статическом сидячем положении. Офис, компьютер, автомобиль: так живут больше 50% населения нашей страны, а у некоторых эта цифра возрастает до девяти часов.

Наш организм идеально создан для вертикального положения и движения. Это обуславливается строением позвоночника и нижних конечностей. Когда человек стоит, поясняет вертебролог в IVR, его вес равномерно распределяется на таз и ноги. Своды стоп и строение суставов позволяют гасить нагрузку. В сидячем положении эти механизмы защиты "выключаются" и вся нагрузка приходится на таз и поясницу.

При длительном сидении перенапрягаются отдельные группы мышц, создается дисбаланс нагрузки, пережимаются сосуды, сжимаются мышцы, не работают позвонки. Все это приводит к таким частым заболеваниям спины, как протрузия, грыжи, артроз.

newsyou.info
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Дата
05
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