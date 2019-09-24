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вторник, 24 сентября 2019 03:28

Диетолог рассказала о пользе тыквы и почему ее стоит есть каждый день

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Диетолог рассказала о пользе тыквы и почему ее стоит есть каждый день
Чем полезна тыква? Фото: из открытых источников

Мы живем в век высоких технологий, а еда и дальше сильное влияние на наше здоровье и долголетие.

Пишет диетологиня Оксана Скиталинская в Facebook.

"Сейчас ученые разбирают продукты питания буквально по молекулам, изучают их плыл на активность генов. Например, если вам в наследство достались не очень" хорошие "гены, которые могут при определенных обстоятельствах привести к какой-то болезни, то употребление некоторых продуктов может сделать эти гены менее активными или и вовсе неактивными. А вот, например, тыкву можно всем. Тем, кому нельзя сырой, можно печеный / вареный ", - пишет врач.

- Здоровый иммунитет, естественный детокс

В нем содержится растворимая клетчатка (пектин), которая поглощает токсины и питает кишечные микроорганизмы.

- Здоровая и красивая кожа

Если печеная тыква совместить с полезным жиром, то каротиноиды хорошо растворятся и хорошо усвоятся, превратившись в организмы в витамин А. Он укрепляет слизистые и улучшает состояние кожи, подготавливая ее к зиме, чтобы кожа не высушивалась, а не обвитрювалась, а сезонные обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника быстро переходили в состояние ремиссии.

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- противоопухолевый эффект

Благодаря большому содержанию калия, тыква помогает преодолевать задержку жидкости в организме и отеки. Поэтому рекомендуется всем, кто имеет проблемы с сосудами, особенно, варикозной болезни, сердцем (высокое давление), принимает гормоны, в первую очередь, кортикостероиды и другие гормоны, сидячая работа и просто имеет склонность к легкой отечности лица утром.

- Тыква помогает нормализовать обмен веществ.

- Имеет антиатеросклеротическое действие

Есть природными лекарствами для всех, у кого высокий "плохой" холестерин, низкий "хороший".

- Оздоравливает желудок кишечник, желчный пузырь

- Незаменим при гастритах, язвенной болезни, рефлюксной (когда у человека возникает изжога), СПК (синдром раздраженного кишечника), который может проявляться поносами и запорами дает частые обострения.

Сыры тыква нельзя не всем. Тем, у кого обострение воспаления желудка, кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря, нельзя.

Блюда

☀️Гарбузовий суп. При приготовлении добавляйте ложку сливок или оливкового масла, посыпьте сверху сыром Пармезан.

☀️Гарбузови запеканки, пюре, кремы.

☀️Гарбузовий сок или полосе из сырой тыквы. Много не нужно, достаточно пол стакана. Можно добавить ягод или овощей, например, сельдерея, для усиления противоотечное, противоподагрическое, протитроботичного эффектов.

Не стоит слепо доверять советам о здоровом питании от различных экспертов. Отдельные правила здорового образа жизни опровергает наука.

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