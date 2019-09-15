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понедельник, 16 сентября 2019 02:25

Какие правила здорового питания стоит игнорировать

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Какие правила здорового питания стоит игнорировать
После термической обработки значительно лучше усваивается большое количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в овощах Фото: mama.pp.ru

Не стоит слепо доверять советам о здоровом питании от различных экспертов. Отдельные правила здорового образа жизни опровергает наука.

Овсяная каша из цельных зерен - это здоровая пища. Очень полезна для организма. Ее употребление защищает от полноты, повышенного холестерина, проблем с сердцем и инсультов. Однако есть овсянку на завтрак каждое утро - не стоит. В овсе содержатся вещества фитаты. Они препятствуют усвоению кальция. В возрасте после 40 лет не получать кальций в нужном объеме очень вредно. Дефицит негативно сказывается на состоянии волос, ногтей и зубов. Повышается риск остеопороза, при котором кости становятся хрупкими и ломаются даже при незначительных травмах, пишет Радио Максимум.

Есть больше свежих овощей - еще одно из важных правил здорового питания. Это богатый источник клетчатки, усвоить которую в сыром виде без последствий может только очень здоровая и крепкая пищеварительная система. У многих людей поедание свежих овощей ведет к запорам, раздраженному кишечнику, вздутии и боли в животе. Поэтому употреблять овощи порой полезнее именно в приготовленном виде - вареными или запеченными. После термической обработки значительно лучше усваивается большое количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в овощах.

Полный отказ от сахара - физически очень тяжелое испытание для организма, которое однажды человек все же не выдерживает и срывается, или у него развивается повышенная тревожность, связанная с отношением к еде. По данным американских ученых из Института стволовых клеток при Гарвардском университете, полностью отказываться от сахара вредно. Это может нанести серьезный удар по нормальному функционированию организма. Особенно плохо тотальный отказ от сладкого может повлиять на работу сердца и мозга.

Есть рыбу. Жирную рыбу как источник ценных кислот Омега-3 считают полезной для организма. Лучшей является красная рыба. Но почти вся такая рыба выращивается искусственно на рыбацких фермах. Растет в тесноте. Её кормят антибиотиками и добавками для стимуляции роста. Регулярно есть такую ​​рыбу может быть очень вредно.

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Питаться правильно для стройного тела. Многие считают, что лишний вес - это удел тех, кто пренебрегает здоровым питанием. Но увеличение массы тела - сложный процесс. В нем питание - лишь одна из составляющих. Научно установлено, что в организме некоторых людей присутствует генетический сбой, через который блокируется выделение лептина, так называемого гормона сытости, что отключает в гипоталамусе центр голода. Эти люди всегда хотят есть и имеют свойство набирать вес, даже соблюдая все правила здорового питания. Поэтому никакие системы питания им не помогут, проблему решают только инъекции гормона.

Полезно все, если соблюдать меру.

Оказывается, не все полезно, что кажется здоровой пищей. Так, фрукты, орехи, зелень и другие, казалось бы, полезные продукты легко могут и навредить. Казалось бы, зеленые листья – что в них вредного? Взять хотя бы шпинат или кале (кудрявая капуста). Они богаты витаминами А, С и К, заряжены антиоксидантами и считаются одними из самых полезных растений. Однако помимо всех этих полезных микроэлементов в них еще содержится и оксалат, который может провоцировать образование камней в почках и стать причиной воспалительных процессов в кишечнике.

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