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вторник, 31 июля 2018 14:43

5 правил для спасения тонущего человека

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5 правил для спасения тонущего человека
Спасение тонущего человека делают в 5 шагов Фото: today.kz

Во время спасения тонущего человека надо рассчитать свои силы. Иначе в борьбе за жизнь, человек может утопить еще и своего спасителя. Об этом предупреждает Олег Линийчук, столичный парамедик.

"В отличие от распространенного мнения, утопающая человек не всегда кричит. В стрессе глотает ртом воздух, чтобы выжить. Подплывать стоит сзади и взять человека под бороду за шею. Нужно все время держать ее голову над водой. Так сможет дышать", - уточняет специалист .

Правила спасения:

1. На берегу человека надо положить на ровную землю и посмотреть глаза. Если зрачки сужены, просто без сознания и ей надо понюхать нашатырного спирта. Если же они расширены, но при этом не бьется пульс - делают сердечно-легочную реанимацию.

2. Перевернуть ее на бок. Потом опять на спину, откинуть голову и открыть рот. Приложить пальцы к сонной артерии на шее, а ухо приставить ко рту и носу. Смотрит на движение грудной клетки. Если дыхание не восстанавливается 10 секунд, делает пять вдохов.

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3. Если человек на это не реагирует. Тогда сделать 30 нажатий на грудь, два вдоха воздуха в рот, зажав нос. По 15-20 вдуваний в минуту. Опять нажатия и вдоха.

4. Без этого мозг умирает от кислорода. Нажимаю на середину груди 100 раз в минуту. Делаю резкие движения. Сильно давлю на грудную клетку всем корпусом.

5. Когда искусственное дыхание подействует и человек придет в себя, ее нужно повернуть набок и поднять руки. Так легкие лучше очистятся.

Взрослый человек почти 10 часов ежедневно проводит сидя в кресле. Это вредно для здоровья, поэтому нужно сократить время сидения на 2-4 часа. Не стоит сидеть на одном месте более 30 минут.

"На 90% замедляется метаболизм. Если просидеть в течение 2 часа, то уровень полезного холестерина снижается в крови на 20%. Но достаточно просто встать с кресла всего на 5 минут, как все возвращается в норму", - сказал Гэвин Брэдли, американский эксперт.

Автор: Екатерина Романчук
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