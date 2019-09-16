Заражение аскаридами сопровождается сыпью

— Заболела после отпуска. Пропал аппетит. Сидела четыре дня на воде. От остальных продуктов тошнило. Думала, настолько зачахну, что ноги не будут держать, — рассказывает Виталина Розумович, 33 года, из Чернигова. — Мать настояла, чтобы прогнала глистов. Пила препараты три дня, но уже на второй меня попустило. Теперь у меня традиция — каждую осень вывожу из организма паразитов.

— Осенью избавляться от глистов лучше всего. В это время наименьший риск повторного заражения, — рассказывает столичный паразитолог 38-летняя Ангелина Симонова. — Владельцам животных процедуру нужно повторить еще весной.

Глистами заражаются от игр в песочнице, через компьютерную клавиатуру, немытые овощи и фрукты. Также опасны - деньги, дверные ручки, поручни общественного транспорта и лестниц, недостаточно обработанные, мясо и рыба. Яйца паразитов можно занести через грязные руки, чистку зубов некипяченой водой и через пыль, если на грязной улице поднимется ветер. Острицы проявляются зудом анального отверстия, болью в пупке и головной болью. Заражение аскаридами сопровождаются выпью на коже, температурой и тошнотой.

Анализа кала на выявление глистов недостаточно. Необходимо отдельное обследование. Особенно перед прививкой. Если вакцинировать зараженного человека, препарат не подействует. Любое обследование стоит начинать с теста. Они же селятся и на костях — начинают болеть ноги или спина. Повреждают суставы, и человек не может ходить.

После заражения также беспокоят запоры, поносы, вздутие живота, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница, сыпь на коже. Например, аскариды нередко попадают в легкие. От этого возникают бронхит и астма. Они сохраняют жизнеспособность годами. Активизируются при ослабленном иммунитете или от чрезмерных физических нагрузок. Особенно в опасности дети. После заражения становятся невнимательными, плохо спят, капризничают, часто простужаются.

— Глисты живут в теле человека до нескольких лет, все время его отравляя.

Чтобы избавиться, нужно создать кислую среду. Это делают противоглистные препараты. Спиртное здесь — не союзник. Только горло обожжет. Что касается тыквенных семечек, то они действуют только с касторовым маслом. Стоит есть семена тыквы со скорлупой. Через час выпить чайную ложку касторового масла. Употребляют 100 семян в день в четыре приема. Чеснок, хоть и является антибактериальным, но на глистов тоже не действует. Надо есть киви, чтобы глисты голодали. Расщепляет те соединения, которыми питаются паразиты.

Для профилактики заражения следует гладить нижнее белье, мыть руки после улицы, туалета и игры с животными.

12 тысяч яиц откладывают острицы за сутки. Вырастают до 6 см. Самки аскариды достигают 20 см. Эти виды глистов — самые распространенные.

Компьютерная диагностика выявляет 20 видов паразитов

— Есть расхожее мнение, что скрежет зубов у детей говорит о наличии паразитов. На самом деле это не так. Наоборот, дети с паразитами спят спокойно, — рассказывает Ангелина Симонова.

— Проверить наличие паразитов можно тремя методами: анализом крови, кала или компьютерной диагностикой. Анализ кала может показать наличие паразитов только, если незадолго до этого они отложили яйца. Поэтому его надо сдавать трижды за день. Анализ крови показывает, есть ли антитела к глистам. Компьютерная диагностика выявляет 20 видов паразитов.