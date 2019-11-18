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вторник, 19 ноября 2019 06:55

Вшей выводят дегтярным мылом

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- Только на улице похолодало, у детей завелись вши. Перепрыгивают в раздевалке с шапки на шапку, - говорит 28-летняя Алина Кушнир из Хмельницкого. - За месяц трижды вытравливали. Только перестаем чесаться, как Эвелина приносит из школы новую порцию.

- От педикулеза не защищен ни один человек, - говорит столичный педиатр Марина Гаврилова, 50 лет. - Не зависит от того, моется каждый день или раз в неделю. Вши передаются в гардеробе через одежду или в транспорте. Больше всего паразитов - за ушами, где тонкая кожа.

Вши прозрачные, на голове их трудно заметить. Их яйца - гниды - белые. Их путают с перхотью. Но та легко слетает с головы, а гниды прикреплены к волоску. Они развиваются 10 дней, а потом сами начинают откладывать яйца. Так постепенно голова кишит паразитами.

- Разрекламированные спреи или травяные шампуни на вшей не действуют. Паразиты не реагируют на них, продолжают размножаться. Лучше брать обычные средства. Действенным является дегтярное мыло. Высушивает волосы и гниды легче вычесать.

Дегтярное мыло наносят на голову, обертывают пакетом и полотенцем. Смывают через полчаса. От резкого запаха вши угорают, поэтому их можно поймать. Волосы расчесывают густым гребнем над листом бумаги. На нем лучше видно паразитов. Обработку следует повторить через 10 дней. Одежду и постельное белье необходимо постирать в горячей воде.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
19
ноября

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