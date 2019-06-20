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пятница, 21 июня 2019 05:10

Травяной комплекс спасает от простатита

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- Простатит начался с частых позывов в туалет, - говорит 54-летний Юрий Кравец из города Глобино Полтавской области. - Думал, что пью много воды. Когда начались боли в паху, стало не до шуток. Врачи поставили диагноз простатит, назначили препараты. Вроде немного помогло. А потом все началось с новой силой.

- Из-за болезни начались проблемы в семье. Жена моложе меня на 10 лет. Раньше у нас с ней все складывалось нормально в любых отношениях. А здесь я просто превратился в тряпку. Все пошло наперекосяк. Как-то коллега дал мне газету со статьей о простатите. В ней известная травница Татьяна Павловна Радионова давала советы, как побороть недуг. Немедленно обратился за помощью. Не прошло и месяца после начала приема средств, как я вернулся к нормальной жизни.

Татьяна Павловна Радионова изготавливает натуральный травяной комплекс от простатита.

- Проблемы с простатой могут спровоцировать появление других недугов и полностью подорвать мужское здоровье, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Простатит грозит потерей эрекции, ослаблением сексуального влечения. Часто способствует развитию аденомы. Чтобы не допустить таких последствий, необходимо сразу заняться решением проблемы. Побороть простатит поможет мой натуральный комплекс для мужчин. Он состоит из бальзама для приема внутрь и мази, которую следует наносить на ночь.

Натуральные компоненты снимут воспалительные процессы, нормализуют циркуляцию крови и лимфы в области малого таза. Экстракты целебных трав и корней устраняют проблему частого мочеиспускания.

- Если добавить эликсир молодости для мужчин, он будет способствовать выработке тестостерона и восстанавливать потенцию. Средства изготовлены из целебных трав и корней по старинной рецептуре, поэтому не имеют побочных действий и не вызывают привыкания. При условии правильного применения и соблюдения всех моих рекомендаций вы получите отличный результат. Узнать больше о болезни можно на официальном сайте www.travnik.kharkov.ua. Свои средства высылаю по почте, - говорит Татьяна Павловна.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

Тел.: 0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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Дата
21
июня

Золотое украшение арехеолог нашел по дороге в туалет

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