Тимьян помогает при бессоннице

- От чая из чабреца начала лучше спать. Стала спокойнее. Теперь голова не идет ходуном и могу нормально думать, — рассказывает Лариса Харитонова, 61 год, из села Виктория Пирятинского района Полтавской области. — Пью чай две недели. Семь дней перерыва и повторяю курс.

Запаривает 1 ст. л. травы в 500 мл кипятка. Доводит до кипения, настаивает и цедит. В день пьет не больше трех стаканов. Такой чай снимает напряжение и головокружение.

- Это растение является укрепляющим средством, потому что полезно почти всем органам. Особенно стоит употреблять женщинам, потому что влияет на гормональную систему. Способствует хорошему функционированию молочной железы, своевременному половому созреванию. Нормализует начало климакса. Отвары из чабреца помогают при перхоти или выпадении волос, — рассказывает 35-летняя Валентина Снежко, столичный натуропат. — Такая трава обладает спазмолитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Способствует заживлению ран, является обеззараживающим средством. Чабрец успокаивает нервную систему, улучшает работу поджелудочной железы и пищеварительной системы.

Из чабреца делают на ночь примочки на гнойные высыпания. Ванны с этой травой снимают воспаление и боль в суставах. Для этого нужно запарить 4 ст. л. чабреца в 1 л воды. Настоять 15 мин., процедить и вылить в ванну.

— Цвет противопоказан беременным и женщинам во время менструации. Растение не рекомендуют детям до 3 лет. Старшим малышам полезно давать при кашле или воспалении бронхов.

К местам укусов пчел и шершней полезно прикладывать припарки из стакана кипятка и 2 ст. л. травы. Их прокипятить на водяной бане 15 минут. Настоять 1 час. и процедить. Добавить немножко кипяченой воды, чтобы получилось 200 мл отвара. Им также можно полоскать рот при зубной боли.

— Чтобы не делать настоев и ванн, но получать пользу от чабреца, следует заправлять салаты маслом из него. Жарка убивает пользу. Надо заполнить высушенным цветом литровую банку и залить маслом. Поставить на месяц на солнце. Принимать ежедневно по столовой ложке перед едой. Если соблюдать ежедневную норму, то улучшится кровообращение, исчезнут головная боль, бессонница и раздражительность, — добавляет Снежко.

Чабрец заготавливают во время цветения. Собирать лучше ближе к полудню, в сухой день. Срезанные стебли следует вязать пучками и сушить в темном месте, подвешенными цветами вниз. Или расстелить на чердаке тонким слоем, чтобы трава не сопрела. Правильно высушенный тимьян оценивается по уровню ломкости стеблей. Они должны хрустеть.