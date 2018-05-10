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Процедура ортоплазмы абсолютно безопасна

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- Нагрузка на суставы и позвоночник есть ежедневно, даже когда мы мало двигаемся. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникают не только у пожилых людей, но и у младших поколений. Если вовремя обратиться к прогрессивной медицине, заболевание можно вылечить за несколько дней. При артрозах, артритах, подагре, остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах эффективно помогает процедура ортоплазмы, - говорит 36-летний Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазма - современный метод лечения опорно-двигательного аппарата. Процедура в "Ортомед Просперитас" длится полчаса. Разрешена с 16 лет. Для полноценного лечения необходим курс из трех-пяти инъекций с интервалом 3-10 дней. В сложных случаях надо пройти повторный курс. Специалист может назначить его через 8-10 месяцев.

- Кровь из вены пациента обрабатывают в центрифуге. Выделяется плазма, которая имеет максимальную концентрацию тромбоцитов. Они содержат факторы роста - способствуют естественной регенерации мышц, связок, хрящей и костей. Инъекция плазмы в пораженный сустав излечивает организм. Разрастаются сосуды, улучшается кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, исчезают отеки, проходит боль. Количество введенной плазмы и места инъекций врач определяет индивидуально, - добавляет Сергей Владимирович.

Ортоплазма совершенно безопасна, не вызывает аллергии и побочных реакций, поскольку не предполагает использование медикаментов. Процедура может применяться отдельно или в сочетании с ортопедической терапией. В обоих случаях пациенты ощущают положительный результат уже после первого сеанса.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел .: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 285 25 48, 0 (67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться: www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Анна ЛАКИЗА
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Дата
14
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