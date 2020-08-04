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четверг, 06 августа 2020 05:20

При варикозе поврежденные вены склеивают

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— Четыре женщины из 10 болеют варикозом. Среди мужчин этот показатель почти вдвое меньше. При варикозе нарушается клапанный аппарат вен. Это вызывает их расширение, извитость, выпуклость, — говорит владелец клиники флебологии, врач Артем Чеховский, 39 лет. — Человек ощущает дискомфорт — боль в ногах, отечность, жжение. Возникает сухость и раздражение кожи. Теряется внешняя привлекательность ног.

Избавиться от недуга помогут опытные специалисты клиники флебологии Артема Чеховского. В заведении варикоз лечат современными методами: эндовенозной лазерной абляцией, пенной эхосклеротерапией для устранения сосудистой сетки и комбинированным методом, который объединяет два предыдущих.

— Новинкой в лечении венозной болезни является использование системы закрытия вен VenaBLOCK, — продолжает Чеховский. — Этот метод не требует хирургического вмешательства. Он заключается в закрытии варикозной вены с помощью специально разработанного биологического клея. Поврежденная вена заклеивается, и кровь перенаправляется через здоровые. Это абсолютно безопасный метод. Клей не вызывает аллергических реакций.

Систему VenaBLOCK более пяти лет активно используют в самых современных клиниках Европы, США и мира. Она имеет европейскую сертификацию. Основным преимуществом является то, что вмешательство безболезненно и длится 10-30 мин. Эффект заметен сразу после процедуры — ноги выглядят здоровыми.

В клинике также лечат трофические язвы, устраняют сосудистую сетку, делают ультразвуковую диагностику сердца и сосудов, внутренних органов, мочеполовой системы, щитовидной железы, груди. Также проводят эхокардию. Есть возможность получить консультации у флеболога, пройти склеротерапию и подобрать компрессионный трикотаж.

— Проходила процедуру склеротерапии и ее коррекцию за полтора месяца, — рассказывает 32-летняя Елена Калюжная из Львова. — Имела выраженную сосудистую сетку. Сейчас уже собираюсь одевать коротенькое платье, за что искренне благодарна Артему Александровичу. В профессиональных руках врача процедура почти не ощутима, а результат стоит того, чтобы отважиться.

Медики клиники Артема Чеховского не останавливаются на достижениях и разработках, поэтому постоянно набираются опыта у западных коллег и делятся своими разработками.

— У Артема Александровича оперировала ногу, — говорит 40-летняя Людмила Путяйло из Тернополя. — В то время не могла сидеть после перелома позвоночника. Отношение замечательное, оборудование операционной современное, все на высшем уровне. Результатом довольна. Через полгода врач делал коррекцию, нога не отекает, не болит.

Клиники Артема Чеховского расположены во Львове, Стрые и Червонограде. Также есть в Луцке, Нововолынске, Тернополе и Ужгороде. Для участников АТО диагностика, консультация и лечение бесплатные.

Обращайтесь к специалистам по адресу. Львов, ул. Гордынских, 4 (боковая Коновальца) или по телефону: 0 (97) 015 04 01

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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