При глаукоме вредно смотреть телевизор в темноте

- Над бровью что-то кольнуло, в глазах потемнело, и я упала, - вспоминает 57-летняя Ольга Приходько из села Романовка Романовского района Житомирской области. - Такой приступ случился впервые.

В райбольнице у женщины обнаружили глаукому. Прооперировали лазером. Еще неделю носила специальные очки, и зрение нормализовалось.

- При глаукоме возможны приступы, потому что резко возрастает давление в глазу, - говорит 40-летний Юрий Переходько, столичный офтальмолог. - Иногда это сопровождается тошнотой. Помощь следует оказывать в первые сутки. Потому что может наступить слепота. Если перед глазами летают мушки и видите сияние вокруг лампочки - обратитесь к врачу. Когда глаукома разовьется, деградацию зрительного нерва остановить трудно.

В зоне риска находятся люди старше 40 лет, родственники которых больны глаукомой, близорукостью и сахарным диабетом. Развитие болезни ускоряют стрессы. Часто болезнь есть, но давление не растет. Ее обнаружит полноценное обследование.

Проверять глазное давление нужно раз в два года. Томографом определяют состояние диска зрительного нерва, поля зрения и толщину роговицы.

- Здоровый глаз имеет постоянное давление благодаря притоку и оттоку водянистой влаги, - говорит Юрий Переходько. - При глаукоме нарушается циркуляция жидкости. Она накапливается. Давление в глазу повышается и повреждает волокна зрительного нерва. Страдают сосуды, и человек видит хуже. Развивается слепота.

Лечение начинают с капель для нормализации внутриглазного давления. Они не дают разрушаться зрительному нерву. Если не помогают, то делают лазерную коррекцию. Прочищают путь для внутриглазной жидкости. Эта процедура безболезненна. На поздних стадиях заболевания нужна операция. Она не вернет зрение, но наладит отток лишней жидкости. Для этого в глазу формируют новый канал. Внутриглазное давление спадает и защищает от гибели зрительный нерв.

- При глаукоме вредно смотреть телевизор или на экран мобильного в темноте. Тогда зрачок расширяется, и давление повышается, - продолжает. - Нельзя принимать ванны с резкими перепадами температуры. При работе за монитором следует делать перерывы с гимнастикой для глаз. Это разгрузит глазные мышцы.