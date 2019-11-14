После удаления грыжи живот укрепляют сеткой

- Начала мне вылезать боком работа. Так привыкла дома таскать ведра, что и не увидела, как перешла на мешки. От этого вылезла на животе грыжа, - рассказывает Мирослава Орлова, 51 год, из Бердичева Житомирской области. - На операцию не решаюсь, хотя врачи склоняют. Пока ношу бандаж для поддержки живота.

- Операции не надо бояться. Грыжа не рассосется. Затягивание только измучит больного. Таблеток от грыжи не существует, - говорит столичный хирург 40-летний Борис Ревуцкий. - Если защемилась, может воспалиться брюшная полость. Чтобы этого не было, надо идти к врачу как можно быстрее.

Грыжи бывают врожденные и приобретенные. Последние возникают из-за слабости мышц брюшной стенки. Часто встречаются у людей с ожирением. Слой жира ослабляет брюшную стенку. Нередко паховая грыжа появляется у мужчин с аденомой простаты. Также у детей.

- У 30 больных из 100, перенесших операцию на брюшной полости, возникают послеоперационные грыжи. Нет разницы - был там разрез или прокол. Оба способа нарушают целостность брюшной стенки. Органы не только выпирают наружу, но и срастаются между собой. Тогда надо оперировать снова, чтобы их разъединить.

На операции по удалению грыжи слабое место укрепляют сеточкой. Сделана из материала, который не отторгается организмом. В нее, как в каркас, прорастает соединительная ткань. Формируется прочная искусственная стенка, которая укрепляет мышцы живота.

Срок лечения зависит от размера грыжи и возраста пациента. Младших выписывают на вторые сутки, пожилых - на четвертые. Через месяц после операции человек может свободно наклоняться и поднимать небольшой вес. Женщинам разрешено 5-7 килограммов, мужчинам - вдвое больше. Через полгода они вернутся к обычным нагрузкам.

- Для профилактики грыжи стоит есть каждые 4 часа. Особенно людям, которые за короткое время сбросили вес. Хотя килограммы "ушли", последствия могут остаться. Один из них - растянутый желудок. Следует уменьшить объем однократного приема пищи, но увеличить частоту. Пить только за полчаса до или после еды. Такой режим будет способствовать поступательному рефлекторном сужению желудка.