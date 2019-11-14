После удаления грыжи живот укрепляют сеткой

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1431
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1044
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10170
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5409
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 153
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 07:51

После удаления грыжи живот укрепляют сеткой

  Комментировать
 

- Начала мне вылезать боком работа. Так привыкла дома таскать ведра, что и не увидела, как перешла на мешки. От этого вылезла на животе грыжа, - рассказывает Мирослава Орлова, 51 год, из Бердичева Житомирской области. - На операцию не решаюсь, хотя врачи склоняют. Пока ношу бандаж для поддержки живота.

- Операции не надо бояться. Грыжа не рассосется. Затягивание только измучит больного. Таблеток от грыжи не существует, - говорит столичный хирург 40-летний Борис Ревуцкий. - Если защемилась, может воспалиться брюшная полость. Чтобы этого не было, надо идти к врачу как можно быстрее.

Грыжи бывают врожденные и приобретенные. Последние возникают из-за слабости мышц брюшной стенки. Часто встречаются у людей с ожирением. Слой жира ослабляет брюшную стенку. Нередко паховая грыжа появляется у мужчин с аденомой простаты. Также у детей.

- У 30 больных из 100, перенесших операцию на брюшной полости, возникают послеоперационные грыжи. Нет разницы - был там разрез или прокол. Оба способа нарушают целостность брюшной стенки. Органы не только выпирают наружу, но и срастаются между собой. Тогда надо оперировать снова, чтобы их разъединить.

На операции по удалению грыжи слабое место укрепляют сеточкой. Сделана из материала, который не отторгается организмом. В нее, как в каркас, прорастает соединительная ткань. Формируется прочная искусственная стенка, которая укрепляет мышцы живота.

Срок лечения зависит от размера грыжи и возраста пациента. Младших выписывают на вторые сутки, пожилых - на четвертые. Через месяц после операции человек может свободно наклоняться и поднимать небольшой вес. Женщинам разрешено 5-7 килограммов, мужчинам - вдвое больше. Через полгода они вернутся к обычным нагрузкам.

- Для профилактики грыжи стоит есть каждые 4 часа. Особенно людям, которые за короткое время сбросили вес. Хотя килограммы "ушли", последствия могут остаться. Один из них - растянутый желудок. Следует уменьшить объем однократного приема пищи, но увеличить частоту. Пить только за полчаса до или после еды. Такой режим будет способствовать поступательному рефлекторном сужению желудка.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После удаления грыжи живот укрепляют сеткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 94752
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 22779
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 12393
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 9351
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
26
 Просмотров: 8964
Здоровье
Простатит обостряется от алкоголя
Простатит обостряется от алкоголя Просмотров: 117
Воспаление придатков яичников лечат антибиотиками
Воспаление придатков яичников лечат антибиотиками
От пяточной шпоры помогает массаж
От пяточной шпоры помогает массаж Просмотров: 9
Маска с облепихой смягчает руки
Маска с облепихой смягчает руки
Парню из Волновахи сделали уникальную операцию на лице
Парню из Волновахи сделали уникальную операцию на лице Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 993
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua