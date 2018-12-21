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понедельник, 24 декабря 2018 05:30

Когда начал заниматься сексом, перестала болеть спина

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У киевлянина 60-летнего Максима Нестеренко проблемы в постели начались в позапрошлом году, когда обнаружили простатит. Добавились и другие болезни.

- У меня жена моложе на 15 лет, - говорит Нестеренко. - Из-за проблем в постели начались ссоры. Стал болеть: то кашель, то насморк. Еще спина болит. Купил "Фужуньбао супер". Как начал заниматься сексом, перестала болеть спина.

После 40 лет организм меньше вырабатывает полового гормона - тестостерона. Мужчина хуже противостоит стрессам. Возникает риск инфарктов, инсультов.

- Секс - отличный способ профилактики болезней, - говорят Сергей Меняйло, директор компании "Активная жизнь". - Жаль, что многие мужчины считают, что восстановить сексуальную силу невозможно. Но решение есть - это "Фужуньбао супер". Препарат абсолютно натуральный, его можно употреблять с алкоголем.

"Фужуньбао супер" улучшает кровообращение в половых железах. Способствует повышению потенции, увеличивает размер полового органа.

- Препарат работает более 72 часов. Для эффективной эрекции достаточно принять одну капсулу на три-пять дней.

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Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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